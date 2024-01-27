SpaceX готовится запустить космический корабль Cygnus на ракете Falcon 9 впервые

В захватывающем развитии в мире освоения космоса SpaceX готовится запустить космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman на своей флагманской ракете Falcon 9 впервые. Миссия NG-20 запуска запланирована не ранее вторника, 30 января в 12:07 EST (17:07 GMT). Это является значительным вехой, так как это уже двадцатый грузовой полет, отправленный компанией Northrop Grumman на Международную космическую станцию (МКС), но первый раз, когда грузовой космический корабль Cygnus будет отправлен на МКС с помощью ракеты SpaceX Falcon 9.

В ходе предстартовой телефонной конференции Вильям Герстенмайер, вице-президент по надежности конструкции и полету в SpaceX, отметил, что были внесены определенные модификации в бортовую отсеку ракеты Falcon 9, чтобы подготовить ее к размещению люка размером 5 на 4 фута. Этот люк позволит наземным экипажам добавлять дополнительный груз даже после того, как космический корабль находится на борту ракеты. Герстенмайер поделился, что эта модификация привела к однодневной задержке старта, чтобы обеспечить контроль за окружающей средой внутри люка. Загрязнение соединительного оборудования Cygnus может повлиять на успешное стыкование корабля с МКС.

Следует отметить, что космический корабль Cygnus будет перевозить свежую пищу, запасы и ряд современных научных экспериментов для поддержки астронавтов, находящихся на космической станции. Важным достижением также является то, что космический корабль будет перевозить первого робота-хирурга на МКС. Этот миниатюрный система помощи роботизированной хирургии, называемая MIRA, разработанная компанией Virtual Incision, позволит исследовать хирургические техники в условиях невесомости.

По завершению работы на МКС Cygnus будет отстыкован и выполнять еще одну важную задачу — утилизацию мусора и отходов с помощью огненного возвращения в атмосфере Земли. Эта функция играет важную роль в поддержании чистоты и устойчивости космической станции.

Сотрудничество между SpaceX и Northrop Grumman в этом запуске символизирует новую эру космических миссий и подчеркивает непрерывные прогресс в технологиях и возможностях в аэрокосмической промышленности. В то время как мы с нетерпением ждем предстоящего запуска, успешное развертывание космического корабля Cygnus на ракете Falcon 9 станет еще одним значительным достижением в освоении космоса.

Часто задаваемые вопросы:

1. Чем является миссия NG-20?

Миссия NG-20 — это двадцатый грузовой полет, который Northrop Grumman отправляет на Международную космическую станцию (МКС). Впервые в своей истории компания отправит грузовой космический корабль Cygnus с помощью ракеты SpaceX Falcon 9.

2. Какие модификации были сделаны к ракете Falcon 9 для этой миссии?

Были внесены модификации в бортовую отсеку ракеты Falcon 9, чтобы подготовить ее к размещению люка размером 5 на 4 фута. Этот люк позволяет наземным экипажам добавлять дополнительный груз в космический корабль, даже если он уже находится на ракете.

3. Почему была произведена однодневная задержка запуска?

Модификация бортовой отсеки ракеты Falcon 9 привела к однодневной задержке запуска. Это было необходимо, чтобы обеспечить контроль за окружающей средой внутри люка, так как загрязнение соединительного оборудования Cygnus может повлиять на успешное стыкование корабля с МКС.

4. Что будет перевозить космический корабль Cygnus на МКС?

Космический корабль Cygnus будет перевозить свежую пищу, запасы и различные научные эксперименты для поддержки астронавтов на космической станции. Кроме того, он будет перевозить первого робота-хирурга под названием MIRA, разработанного компанией Virtual Incision, на МКС. Эта миниатюрная система помощи в роботизированной хирургии позволит исследовать хирургические техники в условиях невесомости.

5. Какую роль будет играть Cygnus после завершения работы на МКС?

После завершения работы на МКС, космический корабль Cygnus будет отстыкован и выполнять важную функцию — утилизацию мусора и отходов путем огненного возвращения в атмосфере Земли. Это помогает поддерживать чистоту и устойчивость космической станции.

Определения:

— Бортовая отсека: Защитная конструкция, окружающая грузовой отсек на ракете во время запуска.

— Стыковка: Процесс соединения или стыковки космического корабля с другим космическим кораблем или структурой.

— Невесомость: Состояние, в котором сила гравитации значительно снижена, как в случае нахождения в космосе.

Связанные ссылки:

— SpaceX

— Northrop Grumman

— Международная космическая станция