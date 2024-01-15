Samsung Galaxy S24-й серии получит семь лет обновлений

Издательство Android Headlines неофициально сообщило, что Samsung планирует предоставить семь лет обновлений для своей предстоящей серии Galaxy S24. Последние слухи утверждают, что Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra получат прямые обновления от Samsung в течение более длительного периода времени, превышающего текущие пять лет поддержки.

Хотя это решение может не вызывать удивления, учитывая, что в прошлом году уже сообщалось о возможном увеличении поддержки, это значительный шаг для компании. Расширив период обновлений до семи лет, Samsung выровняла себя с Google и его флагманскими телефонами Pixel, обеспечивая пользователям последние обновления программного обеспечения на продолжительный срок.

Полная информация о серии Samsung Galaxy S24 ожидается, что будет раскрыта 17 января на мероприятии Samsung Unpacked. Слухи говорят, что новые телефоны могут иметь продвинутые функции и улучшение производительности, соответствующие требованиям технически подкованных потребителей.

Важно отметить различие между обновлениями основных версий Android и обновлениями программного обеспечения безопасности. Обновления основных версий, такие как Android 14, включают новые функции и параметры настройки. С другой стороны, обновления программного обеспечения безопасности направлены на защиту устройств от последних угроз безопасности.

Хотя прекращение обновлений программного обеспечения не делает телефон полностью бесполезным, это делает устройство более уязвимым перед ошибками и взломами. Поэтому продолжительность поддержки программного обеспечения играет важную роль в поддержании безопасности и производительности устройства.

Google уже обязалась предоставить семь лет обновлений своим новейшим моделям телефонов Pixel, включая и обновления основных версий, и обновления программного обеспечения безопасности. Однако пока неясно, будет ли Samsung предоставлять такой же уровень поддержки для своей серии Galaxy S24.

В заключение, решение Samsung продлить период обновлений для серии Galaxy S24 до семи лет демонстрирует приверженность компании долгосрочной поддержке программного обеспечения. Это приближает Samsung к подходу Google и гарантирует пользователям получение последних функций и улучшенной безопасности на продолжительное время.

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