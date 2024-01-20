Японская космическая авиация достигла лунной поверхности с помощью SLIM

Япония достигла значительного вехомого момента в своей космической программе, поскольку ее Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) успешно совершил посадку на поверхность Луны. Несмотря на некоторые проблемы, такие как отказ солнечных панелей, SLIM продемонстрировала свою технологию точной посадки и восстановила интерес к японской космической программе.

Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) объявила, что SLIM приземлилась на поверхности Луны и установила связь с Землей. Несмотря на то, что солнечные панели не генерируют электричество из-за неправильной ориентации, SLIM продолжает работать от батарейного питания. JAXA в настоящее время сосредоточена на передаче собранных данных обратно на Землю.

SLIM, прозванная «лунным снайпером», стремилась приземлиться в пределах 100 метров от цели, что демонстрирует высокую точность по сравнению с традиционной точностью посадки. Эта технология является критической для будущего исследования холмистых полюсов Луны, в которых, как полагается, находятся потенциальные ресурсы, такие как кислород, топливо и вода.

Для подтверждения достижения SLIM своей цели высокой точности потребуется до месяца. Это достижение делает Японию пятым страной, следуя бывшему Советскому Союзу, Соединенным Штатам, Китаю и Индии, которые совершили мягкую посадку на поверхность Луны.

В то время как Япония стремиться сыграть более серьезную роль в космическом исследовании, страна сталкивается с трудностями в разработке ракет. Недавний сбой флагманской ракеты H3 и другие задержки повлияли на космические миссии Японии. Однако партнерства с Соединенными Штатами и присутствие частных космических стартапов в Японии указывают на позитивную траекторию страны в ее космических амбициях.

В будущем JAXA планирует отправить астронавта на Луну в рамках программы Artemis НАСА. Снижая стоимость запусков и используя легкие космические аппараты, такие как SLIM, Япония планирует проводить более частые миссии.

Успех SLIM проложил путь для дальнейшего развития лунного исследования и подчеркивает приверженность Японии научным открытиям и технологическому инновационному развитию. С продолжающимися усилиями и сотрудничеством Япония стремится внести значительный вклад в будущее космического исследования.