Ученые приближают звезды к Земле с помощью новых изотопов

В революционном достижении международная исследовательская команда из Центра редких изотопов (FRIB) в университете штата Мичиган успешно создала пять новых изотопов, сокращая расстояние между небесными телами и нашей планетой.

Выделенные в журнале Physical Review Letters, эти недавно открытые изотопы, включающие тулий-182, тулий-183, иттербий-186, иттербий-187 и лютеций-190, являются первой группой изотопов, синтезированных в FRIB такого рода. Это исключительное достижение означает способность FRIB генерировать ядерные образцы, которые до сих пор существовали только при столкновении крайне плотных нейтронных звезд.

Профессор Александра Гаде, научный директор FRIB, выразила свое восторг о прогрессе команды. Она заявила: «Мы уверены, что сможем приблизиться к тем ядрам, которые важны для астрофизики». Исследовательская работа, под руководством старшего научного сотрудника Олега Тарасова, включала сотрудничество с Институтом базовой науки в Южной Корее и RIKEN в Японии.

Производство этих новых изотопов является важным шагом к пониманию естественных процессов, ответственных за образование новых элементов в звездах. Путем воспроизведения изотопов, найденных в результате слияния нейтронных звезд, ученые могут раскрыть тайны образования тяжелых элементов, таких как золото.

Для создания изотопов команда направила пучок ионов платины в углеродную мишень. В начальных экспериментах использовалась пучковая мощность, деленная на зарядное состояние, равное 50 наноампер. Однако FRIB уже увеличил мощность своего пучка до 350 наноампер и планирует достичь потрясающих 15 000 наноампер.

В то время как открытие этих изотопов уже значительно, оно открывает перед нами мир возможностей для будущих исследований. Профессор Брэдли Шеррилл, руководитель отдела по продвинутому сепаратору редких изотопов в FRIB, подчеркнул потенциал для дальнейших исследований и измерений этих новых изотопов. Изучение их периодов полураспада, масс и других свойств будет способствовать нашему пониманию фундаментальной ядерной науки.

Началось путешествие в неизведанные территории. Как отмечает профессор Шеррилл, «Мы покинули родной дом и начали исследовать». Своим революционным достижением ученые приблизили звезды к Земле, открывая сокровищницу знаний, которая ожидает нас в космосе.

Часто задаваемые вопросы:

1. Какие новооткрытые изотопы найдены в Центре редких изотопов (FRIB)?

Новооткрытые изотопы в FRIB — это тулий-182, тулий-183, иттербий-186, иттербий-187 и лютеций-190.

2. Насколько важно создание этих изотопов?

Создание этих изотопов является прорывным, поскольку они сокращают расстояние между небесными телами и нашей планетой.

3. Какая цель создания этих изотопов?

Создание этих изотопов помогает ученым понять естественные процессы, ответственные за образование новых элементов в звездах, и раскрыть тайны образования тяжелых элементов, таких как золото.

4. Как были созданы эти изотопы?

Для создания этих изотопов команда направила пучок ионов платины в углеродную мишень.

5. Каковы потенциальные будущие последствия этого открытия?

Это открытие открывает возможности для дальнейших исследований и измерений этих изотопов, что способствует расширению нашего понимания фундаментальной ядерной науки.

Ключевые термины:

— Изотопы: Атомы одного и того же элемента с различным числом нейтронов.

— Нейтронная звезда: Сгоревшее ядро массивной звезды, прошедшей взрыв сверхновой, состоящее в основном из нейтронов.

— Астрофизика: Отрасль астрономии, изучающая физические свойства небесных объектов и явлений.

Предлагаемые связанные ссылки:

— Центр редких изотопов (FRIB)

— Physical Review Letters