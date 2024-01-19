Улучшение механических свойств термоэлектрических материалов через примеси

Ученые сделали значительные успехи в понимании влияния примесей на механические свойства термоэлектрических материалов. Эти материалы обладают уникальной способностью преобразовывать тепловую энергию в электричество, что делает их важными в снижении энергопотребления в различных приложениях.
Исследователи из Сколтеха, Института биохимической физики имени Эммануила РАН и других ведущих научных организаций России и Израиля провели исследование по влиянию примесей на теллурид свинца (PbTe), термоэлектрический материал. Результаты их исследования, опубликованные в Applied Physics Letters, предлагают ценные идеи по улучшению механических свойств и срока службы термоэлектрических генераторов.
Теллурид свинца в настоящее время используется на газопроводах в регионах, где нет возможности использовать традиционные электропровода. Путем использования термоэлектрических материалов, тепло, выделяющееся при сжигании газа, может быть преобразовано в электричество для питания датчиков. Однако теллурид свинца подвержен разрушению, когда контактирует с материалами с различным коэффициентом теплового расширения.
Исследование показало, что механические свойства материала различаются в зависимости от типа легировки, процесса введения примесей в кристаллическую структуру полупроводника. N-тип легировки, которая приводит к избытку электронов в качестве основных носителей заряда, улучшает пластичность и снижает риск разрушения. В свою очередь, Р-тип легировки, которая использует «дырки» в качестве основных носителей заряда, повышает твердость материала, но делает его хрупким.
Эти выводы помогут выбрать подходящий примесь, которая может улучшить механические свойства и прочность генераторов на основе теллурида свинца. Исследование было поддержано Российской академией наук и вкладывает в разработку передовых вычислительных методов для предсказания поведения материалов в сложных условиях, таких как температура и корреляционные эффекты.
Путем использования потенциала примесей ученые готовят почву для разработки более эффективных и прочных термоэлектрических материалов, что способствует глобальной цели снижения энергопотребления и отходов тепла.
Часто задаваемые вопросы:
1. Каково влияние примесей на механические свойства термоэлектрических материалов?
— Ученые сделали значительные успехи в понимании влияния примесей на механические свойства термоэлектрических материалов. Эти материалы обладают уникальной способностью преобразовывать тепловую энергию в электричество.
2. О чем исследование?
— Исследование основано на изучении влияния примесей на теллурид свинца (PbTe), термоэлектрический материал.
3. Каковы результаты исследования?
— Результаты исследования показывают, что механические свойства теллурида свинца зависят от типа легировки. N-тип легировки улучшает пластичность и снижает риск разрушения, в то время как Р-тип легировки повышает твердость, но делает материал хрупким.
4. Как можно применить результаты исследования?
— Результаты исследования могут быть применены для улучшения механических свойств и прочности генераторов на основе теллурида свинца. Подбором подходящей примеси можно сделать генераторы более эффективными и надежными.
5. Кто провел исследование?
— Исследование было проведено учеными из Сколтеха, Института биохимической физики имени Эммануила РАН и других ведущих научных организаций России и Израиля.
Определения:
— Термоэлектрические материалы: Материалы, обладающие уникальной способностью преобразовывать тепловую энергию в электричество.
— Примеси: Иностранные вещества или элементы, добавляемые в материал.
— Механические свойства: Свойства материала, связанные с его поведением под механическими нагрузками, такие как прочность, пластичность и твердость.
— Легировка: Процесс введения примесей в кристаллическую структуру полупроводника.
— Пластичность: Способность материала деформироваться при растяжении без разрушения.
— Хрупкость: Свойство материала легко разрушаться или ломаться под воздействием нагрузки.
Связанные ссылки:
— Сколтех
— Институт биохимической физики имени Эммануила РАН
— Российская академия наук