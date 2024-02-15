Удивительное открытие: двойные бродячие планеты и возможность существования поддерживающих жизнь спутников

Недавние исследования раскрыли захватывающее явление в космосе, которое ставит под сомнение наше понимание формирования планет и открывает новые возможности для существования внеземной жизни. Астрономы, изучающие свободные планеты, часто называемые бродячими планетами, обнаружили нечто замечательное: некоторые из этих сверхдальных странников могут образовывать двойные отношения друг с другом, подобно замене своей звезды на другую бродячую планету.

В грандиозном исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal Letters, ученые изучили одну такую пару двойных объектов, известных как двойные объекты массой Юпитера (Jupiter-Mass Binary Objects, JuMBOs), используя наблюдения из Karl G. Jansky Very Large Array (VLA). Эти JuMBOs, имеющие массу от 0,6 до 14 масс Юпитера, разделены расстояниями от 28 до 384 астрономических единиц (АЕ). Этот новый класс бродячих планет противоречит нашим сегодняшним теориям формирования звезд и планет, так как они не связаны со звездами и имеют огромные разделения на небесной сфере.

Интересно, что эти двойные бродячие планеты имеют сходство с коричневыми карликами, объектами, слишком массивными, чтобы быть классифицированными как планеты, но слишком маленькими, чтобы запустить ядерные реакции фьюзии. Коричневые карлики часто находятся в двойных парах на больших расстояниях друг от друга, что указывает на возможную связь между механизмами формирования JuMBOs и коричневыми карликами.

Исследователи сосредоточились на изучении одного конкретного JuMBO, названного JuMBO 24. Анализируя радиоизлучение объекта в течение десятилетия, они обнаружили, что JuMBO 24 обладает постоянной уровнем радиолюминесценции, в отличие от ультразимних карликов, которые проявляют большую изменчивость. Это первое обнаружение метрового источника непрерывности, связанного с двойным двигательным объектом с массой планеты.

В то время как точный механизм радиоизлучения остается неизвестным, исследователи стремятся провести дополнительные наблюдения, чтобы раскрыть природу этого захватывающего явления. Более того, помимо научных последствий, главный автор Луис Родригес подчеркивает потенциальное значение для существования поддерживающих жизнь спутников. Эти двойные бродячие планеты, укромно расположенные в сверхшироких орбитах, могут потенциально содержать спутники, подобные Европе или Энцеладу, оба имеющие подповерхностные океаны жидкой воды, которые могут поддерживать жизнь.

Открытие двойных бродячих планет вызывает сомнения в наших представлениях о формировании планет и открывает новую область возможностей в поисках обитаемых сред среди других планет. По мере того, как мы продолжаем исследовать глубины космоса, эти захватывающие странники предлагают нам ответить на вопрос: может ли жизнь, как мы ее знаем, существовать на спутниках, вращающихся вокруг двойных бродячих планет? Это удивительное открытие приглашает нас мечтать о еще неизведанных возможностях и заставляет нас углубляться в тайны нашей огромной вселенной.