Угнетение Ubisoft за использование текстового-в-речь (TTS) для NPC в Prince of Persia: The Lost Crown

Резюме:

Ubisoft подвергается критике за использование программы текстового-в-речь (TTS) для озвучивания одного из незначительных неигровых персонажей (NPC) в их недавно выпущенной игре «Prince of Persia: The Lost Crown». Персонаж по имени Калюкс заметно отличается от остальных озвученных персонажей в игре. Кажется, что Ubisoft могли забыть записать и добавить голос человека для этой роли. Это недоразумение вызвало беспокойство относительно все более частого использования искусственного интеллекта и TTS в видеоиграх. Критики опасаются, что эта тенденция в конечном итоге может привести к замене голосовых актеров людьми в этой отрасли.

Объяснение Ubisoft:

Когда был получен запрос на комментарий, Ubisoft подтвердила, что использование TTS было их решением. Они объяснили, что в процессе разработки временные звуковые файлы, такие как TTS, могут использоваться до тех пор, пока не будут получены окончательные дубли. Однако Ubisoft отметили, что английская версия реплик Калюкса была неправильно реализована и будет обновлена в следующем патче. Игра полностью озвучена на нескольких языках, и Ubisoft заявила, что Калюкс, к сожалению, был пропущен в английских голосовых титрах.

Вторжение ИИ в человеческие профессии:

Хотя генерация голоса Калюкса с помощью программы TTS, вероятно, была непреднамеренной ошибкой, она привлекла внимание к более общей проблеме вторжения искусственного интеллекта в человеческие профессии в игровой индустрии. Недавнее использование Ubisoft передовой технологии Nvidia’s Avatar Cloud Engine, основанной на искусственном интеллекте, для создания реалистичных персонажей в играх вызывает опасения относительно будущего участия ИИ в разработке игр. Эта технология позволяет игрокам взаимодействовать с NPC с помощью своих голосов и получать от них ответы, сгенерированные ИИ.

Споры и озабоченности:

Использование голосов, сгенерированных ИИ, в играх, таких как «The Finals» и замена умершего голосового актера ИИ в «Cyberpunk 2077», вызвали дебаты о влиянии на голосовых актеров и потере рабочих мест. Объединение актеров SAG-AFTRA даже заключило контроверзное соглашение с компанией Replica Studios, занимающейся созданием генерируемого ИИ голоса, чтобы установить стандарты для голосов ИИ на основе профилей настоящих голосовых актеров. Зависимость от ИИ в различных отраслях, включая игровую, вызывает беспокойство о потенциальной потере человеческих рабочих мест.

Часто задаваемые вопросы:

Почему Ubisoft использовала программу текстового-в-речь для голоса Калюкса?

Ubisoft утверждает, что в процессе разработки обычной практикой является использование временных ресурсов, таких как TTS, пока окончательное озвучивание не будет завершено. В случае английских реплик Калюкса они не были правильно реализованы и будут обновлены в будущем патче.

Означает ли это, что ИИ заменит голосовых актеров в видеоиграх?

Хотя использование ИИ в разработке видеоигр растет, пока не ясно, полностью ли он заменит голосовых актеров людьми. Споры, связанные с голосом Калюкса, подчеркивают опасения относительно потенциального влияния на человеческие рабочие места, но пока неизвестно, насколько широко будет использоваться ИИ в будущем.

Какие другие компании столкнулись с критикой из-за использования ИИ?

Вне игровой отрасли компании, такие как Duolingo и Wizards of the Coast, также столкнулись с критикой за использование ИИ таким образом, который потенциально может повлиять на человеческие рабочие места. Дебаты о роли ИИ в различных секторах продолжают развиваться.