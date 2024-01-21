Советы по выпасу остатков сельскохозяйственных культур: обеспечение здоровья стада

По мере завершения зернового урожая в Виктории, фермеры обращают свое внимание на выпас остатков сельскохозяйственных культур. Сельское хозяйство Виктории недавно обновило свой веб-сайт с полезными советами по управлению переменным качеством корма, чтобы поддерживать здоровье стада.

Одним из ключевых факторов, которые следует учитывать при выпасе остатков, является содержание энергии и белка в рационе. Хотя остатки могут быть хорошим источником питания для овец в летние и осенние месяцы, качество корма может значительно варьировать. Именно здесь важную роль играют добавки для овец, обеспечивающие сбалансированное питание.

Старший ветеринарный врач Сельскохозяйственной Виктории доктор Пол Белтз объясняет, что ценность кормов в остатках зависит от остаточных зерен и количества зеленой растительной массы. Однако фермерам важно знать о разнице в питательной ценности разных типов остатков и о том, как ее измерить на своих фермах. Лучшее время для начала выпаса остатков — сразу после уборки урожая, поскольку качество остатков с течением времени снижается.

Для поддержания здоровья овец при выпасе остатков крайне важно быть внимательным к потенциальным проблемам со здоровьем. К ним относятся отравление зерном, отравление нитратом, лупиноз, дефицит тиамина, водяная грыжа и глисты. Фермеры должны следить за состоянием своего стада и предоставлять соответствующие лизунцы и добавки по мере необходимости.

Для минимизации риска воздействия токсичных сорняков на здоровье овец стадо должно быть убрано с пастбища через шесть недель или после того, как запасы зерна и зеленого корма понизятся до 40 кг на гектар. Это позволяет снизить нагрузку от остатков, что в конечном итоге приносит пользу фермерам в подготовке к осени и зиме.

Для получения подробной информации и ресурсов по потребностям овец в питательных веществах при выпасе остатков фермеры могут посетить веб-сайт Сельскохозяйственной Виктории по адресу https://agriculture.vic.gov.au/crops-and-horticulture/grains-pulses-and-cereals/crop-production/general-agronomy/sheep-nutritional-requirements-when-grazing-stubble. Следуя этим рекомендациям, фермеры могут обеспечить здоровье и благополучие своего стада, максимизируя преимущества от выпаса остатков сельскохозяйственных культур.

Часто задаваемые вопросы:

1. Какие факторы фермеры должны учитывать при выпасе остатков сельскохозяйственных культур?

— Фермеры должны учитывать содержание энергии и белка в рационе при выпасе остатков.

2. Почему важно качество корма при выпасе остатков?

— Качество корма в остатках может значительно варьировать, поэтому важно обеспечить сбалансированное питание для овец.

3. Каковы некоторые потенциальные проблемы со здоровьем овец при выпасе остатков?

— К ним относятся отравление зерном, отравление нитратом, лупиноз, дефицит тиамина, водяная грыжа и глисты.

4. Как фермеры могут снизить риск воздействия токсичных сорняков на здоровье овец?

— Фермеры должны убрать стадо с пастбища через шесть недель или после того, как запасы зерна и зеленого корма понизятся до 40 кг на гектар.

5. Где фермеры могут найти больше ресурсов по потребностям овец в питательных веществах при выпасе остатков?

— Фермеры могут посетить веб-сайт Сельскохозяйственной Виктории по адресу agriculture.vic.gov.au для получения подробной информации и ресурсов по этой теме.

Определения:

— Остатки: Оставшаяся часть урожая, оставленная на поле после уборки.

— Качество корма: Относится к питательной ценности и пригодности корма для скота.

— Остаточное зерно: Зерно, оставшееся на поле после уборки.

— Лизунцы: Добавки или минеральные смеси, даваемые животным для дополнительного питания.

Предложенные связанные ссылки:

— Веб-сайт Сельскохозяйственной Виктории