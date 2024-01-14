Сверхновая SN 2022jli раскрывает сведения о формировании компактных массивных объектов

Последняя сверхновая SN 2022jli, наблюдаемая в соседней галактике NGC 157, предоставила астрономам ценные сведения о формировании компактных массивных объектов, таких как черные дыры и нейтронные звезды. Открытая любителем астрономом Берто Монардом в мае 2022 года, эта сверхновая проявила необычное поведение, которое привлекло внимание профессиональных астрономов.

Две команды, возглавляемые астрономами Пинг Чаном из Института науки Вейцмана и Томасом Муром из Королевского университета Белфаста, провели независимые исследования необычного поведения, наблюдаемого в SN 2022jli. Они обнаружили, что взрыв этой сверхновой привел к образованию массивного компактного объекта, процесс, который ранее не наблюдался в реальном времени. Измерения кривой блеска, полученные с помощью телескопов Европейской Южной обсерватории, предоставили ценные данные о формировании нейтронной звезды или черной дыры.

Кривая блеска SN 2022jli показала последовательность повышения и затухания, которая не была ранее обнаружена в других сверхновых. Эта осцилляция продолжалась в течение 12 дней. Кроме того, обе исследовательские группы обнаружили движение водородного газа и вспышки гамма-излучения в районе сверхновой.

Наблюдения SN 2022jli подтверждают общее представление о том, как сверхмассивные звезды приводят к образованию черных дыр или нейтронных звезд через сверхновые типа II. Когда сверхмассивная звезда достигает конца своей жизни, она коллапсирует и взрывается вовне, оставляя за собой ядро, которое дальше сжимается, образуя нейтронную звезду или черную дыру.

Данные SN 2022jli предполагают, что у нее была спутниковая звезда, которая пережила взрыв сверхновой. Вспышка выбросила большое количество материала, что привело к взаимодействию со спутниковой звездой и вызвало расширение ее атмосферы. Компактный объект, сформировавшийся во время взрыва, украл водородный газ у спутниковой звезды, создавая аккреционный диск вокруг себя. Периодические эпизоды кражи материала приводили к регулярным изменениям яркости в кривой блеска.

Хотя точная природа компактного объекта, сформировавшегося в SN 2022jli, требует дальнейшего исследования, будущие телескопы, такие как Extremely Large Telescope, могут предоставить больше информации. Исследователи собирают доказательства из различных источников, чтобы собрать правду о формировании этих загадочных и мощных объектов.

Резюме