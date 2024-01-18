Самая древняя черная дыра вызывает сомнения в нашем понимании Вселенной

Новаторское открытие, сделанное с использованием космического телескопа Джеймса Вебба (JWST), раскрыло существование самой древней черной дыры, когда-либо отмеченной, что является значительным рубежом в области астрономии. Черная дыра была обнаружена в центре галактики GN-z11, впервые обнаруженной в 2017 году, находящейся на огромном расстоянии в 13,4 миллиарда световых лет от нашей галактики Млечный Путь.

То, что делает эту черную дыру особенной, — это ее возраст, который оценивается примерно в один миллиард лет, несмотря на то, что она существует всего через 400 миллионов лет после Большого взрыва. Это разоблачение ставит под сомнение существующие теории о формировании и росте черных дыр.

Открытие, раскрытое в недавней публикации в журнале Nature, обязано своему успеху замечательной чувствительности JWST к инфракрасным сигналам. Эта возможность позволяет телескопу обнаруживать древний свет, который пересекает космос с самого начала времен, предоставляя астрономам представление о самых ранних стадиях Вселенной.

Первый автор Роберто Майолино, профессор Кембриджского университета, подчеркнул значение этого открытия, заявив: «Это новая эра: гигантский прыжок по чувствительности, особенно в инфракрасном диапазоне, похож на одновременный переход от телескопа Галилея к современному телескопу». Майолино выразил свое начальное скептическое отношение к потенциалу Вселенной для дальнейших открытий, которое было быстро опровергнуто, сказав: «Вселенная была довольно щедрой в том, что она нам показывает, и это только начало».

Черную дыру, известную своей огромной гравитационной силой, от которой даже свет не может уйти, нельзя прямо наблюдать. Вместо этого астрономы полагаются на обнаружение ультрафиолетового свечения, испускаемого горячим газом во вращающемся аккреционном диске вокруг черной дыры.

Наличие относительно большой черной дыры в непосредственной близости от ранних фаз Вселенной вызывает вопросы о преобладающих предположениях о их росте. Эксперты считали, что сверхмассивные черные дыры, подобные той, что находится в центре нашей галактики Млечный Путь, занимают миллиарды лет, чтобы достичь своего нынешнего размера. Однако Майолино предлагает альтернативные объяснения, такие как, например, рождение черных дыр большего размера, чем ожидалось, или поглощение вещества со значительно большей скоростью, чем ранее предполагалось.

В другом захватывающем открытии было обнаружено, что GN-z11 содержит следы сверхмассивных звезд, часто называемых «суперзвездами». Эти звезды на 100 000 раз массивнее и в пять раз горячее в своем ядре, чем наше Солнце, что дополняет загадку и сложность нашей Вселенной.

Это революционное открытие оказывает глубокое влияние на наше понимание космоса и механизмов, управляющих рождением и эволюцией черных дыр. Продолжая исследовать глубины космоса с помощью инструментов, таких как JWST, мы можем ожидать разгадки больше секретов и переписывания глав астрономической истории. Поэтому давайте взглянем на огромные просторы Вселенной, с ясным небом и широко раскрытыми глазами, когда мы занимаемся неизведанным.