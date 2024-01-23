Регулирование усвоения азота: раскрытие разнообразия среди архей

Недавнее исследование, проведенное учеными Макс-Планк-института морской микробиологии и Радбоудским университетом, исследует регулирование усвоения азота у архей — захватывающей группы микроорганизмов. Азот является неотъемлемым компонентом для всех форм жизни, и понимание того, как организмы его получают и регулируют, имеет огромное значение.

Исследователи сосредоточились на двух метаногенерирующих археях: Methanothermococcus thermolithotrophicus и Methermicoccus shengliensis. В то время как эти организмы схожи многими способами, исследование выявило существенные различия в их регулировании усвоения азота.

Ключевым ферментом, ответственным за ассимиляцию азота, является глутамин-синтетаза. Ученые очистили этот фермент как у одного, так и у другого архея и заметили удивительные результаты. Фермент от M. shengliensis показал ожидаемую активность, но у M. thermolithotrophicus это не было замечено. Это открытие указывает на то, что эти организмы полагаются на один и тот же фермент для усвоения азота, но используют разные механизмы для его регулирования.

Дальнейшее исследование показало, что M. thermolithotrophicus активирует фермент за счет присутствия 2-оксоглутарата. Когда требуется азот, концентрация 2-оксоглутарата повышается, включая фермент. Напротив, когда азота достаточно, уровень 2-оксоглутарата снижается, что делает фермент неактивным и предотвращает ненужное энергетическое расходование.

Кроме того, исследователи обнаружили, что M. shengliensis может деактивировать фермент с помощью глутамина, молекулы, переносящей азот. Этот механизм, уже наблюдаемый у некоторых бактерий, отличается от M. thermolithotrophicus, который остается неприступным к глутамину.

Для понимания структурной основы этих отличий ученые использовали рентгеновскую кристаллографию для определения трехмерной структуры фермента. Они обнаружили, что 2-оксоглутарат связывается с определенным карманом в M. thermolithotrophicus, вызывая процесс активации. В отличие от этого, фермент в M. shengliensis не имеет места для связывания с 2-оксоглутаратом, что объясняет его нечувствительность к этому регулятору.

Исследование подчеркивает огромное разнообразие архей и их отдельных методов регуляции. Ведущий ученый Тристан Вагнер подчеркивает красоту этой эволюционной сети, созданной для удовлетворения уникальных потребностей каждого микроорганизма. Это исследование открывает новые возможности для изучения неожиданных регуляторных систем, которые могут существовать у различных организмов.

Понимание сложностей регулирования усвоения азота у архей не только обогащает наши знания о микробной жизни, но также предоставляет представление о фундаментальных процессах, поддерживающих все живые организмы.

Часто задаваемые вопросы:

В: На что было сосредоточено недавнее исследование, проведенное учеными Макс-Планк-института морской микробиологии и Радбоудским университетом?

О: Исследование сосредоточилось на регулировании усвоения азота у архей — группы микроорганизмов.

В: Почему важно понимать, как организмы получают и регулируют азот?

О: Азот является неотъемлемым компонентом для всех форм жизни, и понимание его получения и регуляции имеет огромное значение.

В: Какие два метаногенерирующих архея были исследованы в этом исследовании?

О: Исследователи изучали Methanothermococcus thermolithotrophicus и Methermicoccus shengliensis.

В: Какие существенные различия в регулировании усвоения азота были обнаружены между этими двумя археями?

О: Исследование выявило, что, несмотря на то, что оба архея полагаются на один и тот же фермент для усвоения азота, они используют разные механизмы для его регулирования.

В: Какой ключевой фермент отвечает за ассимиляцию азота?

О: Ключевым ферментом является глутамин-синтетаза.

В: Какие удивительные результаты были обнаружены при очистке фермента глутамин-синтетазы учеными?

О: Фермент от Methanothermococcus thermolithotrophicus не проявлял ожидаемой активности, в отличие от фермента от Methermicoccus shengliensis.

В: Как Methanothermococcus thermolithotrophicus активирует фермент для усвоения азота?

О: Methanothermococcus thermolithotrophicus активирует фермент за счет присутствия 2-оксоглутарата. Когда требуется азот, концентрация 2-оксоглутарата повышается, включая фермент.

В: Как Methermicoccus shengliensis деактивирует фермент для усвоения азота?

О: Methermicoccus shengliensis деактивирует фермент с помощью глутамина, молекулы, переносящей азот.

В: Какой метод использовали ученые, чтобы понять структурную основу обнаруженных различий?

О: Ученые использовали рентгеновскую кристаллографию для определения трехмерной структуры фермента.

В: Что ученые обнаружили о трехмерной структуре фермента у Methanothermococcus thermolithotrophicus?

О: Они обнаружили, что 2-оксоглутарат связывается с определенным карманом у Methanothermococcus thermolithotrophicus, вызывая процесс активации.

Ключевые термины:

1. Археи: Группа микроорганизмов, генетически отличающихся от бактерий и эукариот.

2. Усвоение азота: Процесс, при котором организмы получают и ассимилируют азот для различных биологических функций.

3. Глутамин-синтетаза: Фермент, играющий важную роль в ассимиляции азота путем превращения глутамата и аммиака в глутамин.

4. Метаногенерирующие археи: Археи, образующие метан как метаболический побочный продукт.

5. 2-оксоглутарат: Соединение, которое действует как регулятор для усвоения азота у некоторых архей.

Предлагаемые связи:

1. Макс-Планк-институт морской микробиологии

2. Радбоудский университет

3. Археи на Википедии

4. Ген глутамин-синтетазы