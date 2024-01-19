Реакция акул противоречит ожиданиям: открыты невероятные способности восстановления плавников у акулы-шелковой

Ученые сделали прорывное открытие в исследованиях акул-шелковых вблизи побережья Джупитера, штат Флорида. При попытке отследить миграционные маршруты этих неуловимых существ исследователи наткнулись на поразительное явление — восстановление дорсального плавника у отмеченной акулы.

Акулы-шелковые, известные своей гладкой кожей и длиной до 10 футов, всегда представляли загадку в связи с их отсутствием в Южной Флориде в течение остального года. В попытке раскрыть их перемещения, в 2022 году на дорсальные плавники 10 акул-шелковых были установлены GPS-трекеры. Теги, разработанные для позже безвредного отделения, передавали координаты через спутники, что позволило ученым отслеживать их пути в океане.

Однако одна конкретная отмеченная акула привлекла внимание команды. Подводный фотограф Джош Шелленберг запечатлел изображения раны на дорсальном плавнике акулы. Удивительно, рана соответствовала форме отсутствующего спутникового тега, что указывало на то, что кто-то умышленно его снял. К счастью, у акулы остался пластиковый идентификационный тег, подтверждающий ее принадлежность к данному исследованию. Названная под номером 409834, эта особь вызвала смешанные чувства у команды — облегчение от того, что она выжила, но грусть из-за потери научных данных.

Вопреки всем ожиданиям, через год поступили фотографии той же самой акулы, показывающие заживление дорсального плавника. Удивительно, что не только рана полностью зажила, но дорсальный плавник вырос на 10,7% больше своего размера после травмы в 2022 году. Всего за 332 дня акула восстановила достаточное количество тканей, чтобы восстановить почти 90% от исходного размера дорсального плавника.

Последствия этого открытия выходят за рамки акул-шелковых. Восстановление конечностей у других морских видов широко освещалось в научной литературе, однако восстановление дорсального плавника у акул остается редким явлением. Только еще один случай был задокументирован — китовая акула в Индийском океане в 2006 году. Ученые заинтригованы способностями акул к заживлению, которые до сих пор не полностью понятны.

Кандидат наук Челси Блэк и ее команда теперь пропагандируют сотрудничество со спасателями и фотографами для активного наблюдения за процессом заживления при исследованиях с помощью маркировки. Это открытие также подчеркивает важность просвещения общественности о значимости исследований со спутниковой маркировкой для предотвращения случайного вмешательства. Путем развития более глубокого понимания исследователи надеются раскрыть больше секретов невероятных способностей восстановления этих величественных созданий.

Часто задаваемые вопросы:

1. Какое прорывное открытие сделали ученые у побережья Джупитера, штат Флорида?

Ученые обнаружили способность восстановления дорсального плавника у отмеченной акулы-шелковой, явление, ранее редкое и малоизвестное.

2. Как исследователи сделали это открытие?

При попытке отследить миграционные маршруты акул-шелковых на дорсальные плавники были установлены GPS-трекеры у 10 акул. Один из отмеченных акул имел свой спутниковый тег, который был намеренно снят, но спустя год оказалось, что дорсальный плавник акулы полностью зажил и даже вырос на 10,7% больше своего исходного размера.

3. За что акулы-шелковые известны?

Акулы-шелковые известны своей гладкой кожей и могут вырасти до 10 футов в длину. Они всегда представляли загадку в связи с их отсутствием в Южной Флориде в течение остального года.

4. Было ли замечено восстановление дорсального плавника у других видов акул?

Восстановление дорсального плавника является редким явлением у акул, существует только еще один задокументированный случай с китовой акулой в Индийском океане в 2006 году.

5. Каково значение этого открытия?

Открытие возможности восстановления дорсального плавника у акул-шелковых вызывает вопросы о способности акул к заживлению и их восстановительных способностях. Это также подчеркивает важность просвещения общественности о исследованиях с использованием спутниковой маркировки и потенциальной случайной интерференции.

Определения:

— Акулы-шелковые: вид акул, известный своей гладкой кожей и длиной до 10 футов.

— GPS-трекеры: устройства, использующие спутники для определения точного местонахождения объекта или человека.

— Дорсальный плавник: плавник, расположенный на спине акулы или других морских животных.

— Восстановление: процесс восстановления или восстановления потерянных или поврежденных частей тела или тканей.

— Сателлитная маркировка: закрепление отслеживающих устройств на животном, использующих спутники для передачи данных о местонахождении.

Предложенные связанные ссылки:

— National Geographic Animals

— The Shark Trust