Расширение границ: CRAFT и Unity Health Toronto революционизируют медицинские исследования

В впечатляющем ходе Центр исследований и разработок в области флюидных технологий (CRAFT) объявил о прорывном расширении, которое включает Unity Health Toronto — известную академическую сеть больниц и уважаемый канадский институт по исследованиям в области здравоохранения. Это расширение, запланированное до 2028 года, укрепляет динамичное партнерство между Университетом Торонто (U of T), Национальным исследовательским советом Канады (NRC) и Unity Health Toronto для пионерских достижений в области микрофлюидных устройств с глобальными последствиями для здоровья человека.

Это усиленное сотрудничество, дополненное значительными инвестициями в размере 21 миллиона долларов, окажет бесценную поддержку многочисленным стажерам U of T, которые сотрудничают с учеными NRC, инженерами и клиническими учеными. Вместе они начнут захватывающие проекты, сосредоточенные на диагностике, биофабрикации и системах «органы-на-чипе».

С присоединением Unity Health Toronto к CRAFT открывается новая область возможностей, поскольку врачи теперь работают бок о бок со учеными. Это сотрудничество открывает пути для разработки передовых микрофлюидных технологий, способных обнаруживать и контролировать риски инфекции в отделениях интенсивной терапии и быстро определять заболевания периферических артерий. Важным является то, что, тестирования и проверки этих технологий непосредственно в медицинской практике, интеграция клинического опыта ускорит путь к их внедрению на практике и способствует сотрудничеству с промышленными партнерами.

Трансформационная цель, лежащая в основе CRAFT, заключается в использовании микрофлюидики для революционизации научных и клинических областей в Канаде и во всем мире. Возглавляемая доктором Теодором Вересом, директором отдела исследований и разработок медицинских приборов Медицинского исследовательского центра Национального исследовательского совета Канады (NRC) и совместным директором CRAFT, эта инициатива стремится оснастить следующее поколение студентов для создания революционных достижений в области микрофлюидных устройств. Эти достижения имеют потенциал изменить диагностику и лечение заболеваний, открывая новую эру точной медицины.

Микрофлюидика, благодаря своей уникальной способности манипулировать жидкостями на микроскопическом уровне, имеет огромный потенциал в различных дисциплинах, включая инженерию, медицину, биологию и химию. Она предоставляет широкие возможности, такие как создание быстродействующих диагностических устройств, которые облегчают проведение лабораторных тестов на месте, избегая траты времени на их обработку. Более того, микрофлюидика играет ключевую роль в биосенсорах, позволяя отдаленным сообществам передавать точные данные специалистам, преодолевая географические барьеры в доступе к здравоохранению.

Один из вдохновляющих совместных проектов, в которые вовлечены врач-реаниматолог и ученый Unity Health Toronto доктор Клаудия дос Сантос и исследователи CRAFT, заключается в разработке микрофлюидного прибора, способного обнаруживать биомаркеры сепсиса в условиях отделения интенсивной терапии. Этот революционный прибор обещает более быструю диагностику и лечение сепсиса, состояния, которое может привести к смерти, если не принять незамедлительные меры.

Еще одно передовое применение микрофлюидики связано с технологией «орган-на-чипе», позволяющей выращивать клетки, ткани и даже работающие участки органов вне тела. Эти биологические модели имеют огромный потенциал для высокопроизводительного скрининга терапевтических молекул, усиливая точную медицину путем определения оптимальных терапий, основанных на индивидуальных потребностях каждого пациента.

С момента своего основания в 2018 году CRAFT быстро растет и в настоящее время включает в себя три исследовательских и разработочных учреждения: Тишью Фаундри, Девайс Фаундри и Центр для изготовления и масштабирования приборов NRC. Эти современные учреждения способствуют сотрудничеству между академической средой, студентами, промышленностью и правительством, обеспечивая перенос новаторских исследований на практическое применение.

За один только 2023 год CRAFT привлек имеющихся 125 уникальных пользователей из U of T и аффилированных больниц. Инициатива привлекла 44 исследователей и 114 стажеров, что привело к 69 публикациям в рецензируемых журналах, 22 заявкам на патент и основанию трех производственных компаний.

Как подчеркивает доктор Аксель Гюнтер, профессор механической инженерии в U of T и совместный директор CRAFT, данный успех — это результат совместных усилий, поддерживаемых NRC, Дивизией вице-президента U of T по исследованиям и инновациям, и факультетами инженерии, искусств и наук, медицины и фармацевтики. Сотрудничество с Unity Health Toronto обещает революционизировать уход за пациентами путем использования возможностей микрофлюидных устройств в клинической обстановке.

Раскрывающиеся исследования, содействуемые CRAFT и Unity Health Toronto, являются примером бесконечного потенциала междисциплинарного сотрудничества. С безупречным интегрированием экспертизы клинической практики, научных исследований и инженерного гения этих институтов, они прокладывают путь к будущему, где инновационные микрофлюидные технологии преобразуют сферу здравоохранения, улучшая диагностику, лечение и результаты для пациентов. Посещение их открытых исследовательских учреждений, участие в профессиональных курсах по микрофлюидике или в их исследовательском симпозиуме 12 октября 2024 года предоставит бесценные знания о передовых научных исследованиях и практическом применении в медицине.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ОСНОВНЫХ ТЕМАХ И ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В СТАТЬЕ:

1.

В: Что такое CRAFT и какова его миссия?

О: CRAFT означает Центр исследований и разработок в области флюидных технологий. Его миссия заключается в использовании микрофлюидики для революционизации научных и клинических областей в Канаде и во всем мире.

2.

В: Кто являются партнерами в расширении CRAFT?

О: Партнерами в расширении CRAFT являются Университет Торонто (U of T), Национальный исследовательский совет Канады (NRC) и Unity Health Toronto.

3.

В: Какова цель сотрудничества между Unity Health Toronto и CRAFT?

О: Сотрудничество направлено на разработку передовых микрофлюидных технологий, которые могут обнаруживать и контролировать риски инфекции в отделениях интенсивной терапии и быстро определять заболевания периферических артерий. Оно также нацелено на ускорение пути внедрения на практике путем интеграции клинического опыта.

4.

В: Какова роль микрофлюидики в здравоохранении?

О: Микрофлюидика благодаря своей способности манипулировать жидкостями на микроскопическом уровне имеет разнообразные применения в здравоохранении. Она может использоваться в быстродействующих диагностических устройствах, биосенсорах и технологии «орган-на-чипе» для высокопроизводительного скрининга терапевтических молекул.

5.

В: Какой пример совместного проекта, связанного с микрофлюидикой, можно привести?

О: Один пример — сотрудничество доктора Клаудии дос Сантос, врача-реаниматолога и ученого Unity Health Toronto, и исследователей CRAFT по разработке микрофлюидного прибора, способного обнаруживать биомаркеры сепсиса в условиях отделения интенсивной терапии.

6.

В: Какие исследовательские и разработочные учреждения входят в состав CRAFT?

О: Исследовательские и разработочные учреждения CRAFT включают Тишью Фаундри, Девайс Фаундри и Центр для изготовления и масштабирования приборов NRC.

7.

В: Какие достижения CRAFT были до сих пор?

О: CRAFT привлекает исследователей и стажеров, результатом чего становятся публикации в рецензируемых журналах, заявки на патенты и основание производственных компаний.

8.

В: Как я могу узнать больше о исследованиях и применении микрофлюидных технологий?

О: Вы можете посетить открытые исследовательские учреждения CRAFT, принять участие в их профессиональном курсе по микрофлюидике или посетить их исследовательский симпозиум 12 октября 2024 года, чтобы получить ценные знания о новейших исследованиях и применении в медицине.