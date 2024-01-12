Раскрываем тайны экзопланет с помощью TESS

Ученые недавно сделали интересное открытие при использовании спутника для изучения транзитных экзопланет (Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS), пролив свет на условия и состав экзопланет. Команда во главе с Бенджамином Капистрантом и Мелиндой Соарес-Фуртадо представила свои результаты на встрече Американского астрономического общества.

Спутник TESS был запущен с целью более глубокого понимания экзопланет и фокусируется на обнаружении планет, которые орбитируют вокруг ярких звезд в непосредственной близости от Земли. Путем наблюдения метода транзита, который измеряет падение света звезды, вызванное прохождением планеты перед ней, TESS может предоставить ключевую информацию о размере экзопланеты, ее расстоянии от звезды-хозяина и количестве света, которое она получает.

Одно замечательное открытие, сделанное командой Капистранта и Соарес-Фуртадо, связано с молодой системой с типом звезды G, схожей по размерам с нашим Солнцем. Анализируя данные TESS, исследователи определили новую экзопланету, HD 63433 d. Эта планета, размером примерно с Землю и возрастом около 400 миллионов лет, орбитирует вокруг своей звезды в 8 раз ближе, чем Меркурий, что приводит к знойным температурам около 2 294 градусов по Фаренгейту (1 257 градусов по Цельсию). Из-за своей близости к звезде HD 63433 d, скорее всего, не обладает существенной атмосферой и может иметь полушарие расплавленной лавы, а другое полушарие остается в вечной темноте.

Это открытие имеет значительное значение для нашего понимания экзопланет. HD 63433 d — это самая маленькая известная планета с точно измеренным возрастом менее 500 миллионов лет, что предоставляет бесценные сведения о развитии экзопланет, схожих по размерам с Землей. Дальнейшее исследование этой системы может помочь исследователям раскрыть процессы, определяющие наличие или отсутствие первоначальных атмосфер, а также пролить свет на действующие физические механизмы.

TESS продолжает прокладывать путь для будущих исследований экзопланет, предлагая потенциал раскрыть тайны этих далеких миров и дать нам более ясное представление о их составе и потенциале для поддержки жизни.

FAQ

Q: Что такое спутник TESS?

TESS, спутник для изучения транзитных экзопланет, является космическим аппаратом, финансируемым НАСА, предназначенным для обнаружения маленьких экзопланет, орбитирующих вокруг ярких звезд неподалеку от Земли. Его миссия состоит в определении и изучении экзопланет методом транзита, который измеряет падения света звезды, вызванного прохождением планеты перед ней.

Q: Как TESS помогает нам понять экзопланеты?

TESS предоставляет ценную информацию о размере экзопланеты, ее расстоянии от звезды-хозяина и количестве света, которое она получает. Анализируя эти данные, ученые могут получить представление о составе, атмосфере и потенциальной пригодности для жизни экзопланет.

Q: Что особенного в открытии HD 63433 d?

HD 63433 d — это экзопланета, размером с Землю, которая орбитирует в крайне близкой близости к своей звезде, что приводит к знойным температурам. Его открытие предоставляет уникальную возможность изучить эволюцию экзопланет, размером с Землю, и исследовать наличие или отсутствие первоначальных атмосфер.

Q: Каковы потенциальные последствия этого открытия?

Изучение HD 63433 d и его системы может предложить представление о процессах, определяющих наличие или отсутствие атмосфер на экзопланетах. Это понимание является важным в оценке потенциала планеты для поддержки жизни и углублении нашего знания об эволюции планетарных систем.

Источники:

— The Astronomical Journal: [ссылка]

— Astronomy and Astrophysics: [ссылка]