Пять близких встреч: Земля станет свидетелем пролета астероидов

Земля с нетерпением ожидает захватывающей недели с серией близких встреч, которые должны произойти не с одним или двумя, а с пятью астероидами. Хотя размер и близость этих космических глыб могут показаться тревожными, несомненно, они безопасно пролетят мимо, не причиняя никакого вреда.

Во главе впечатляющей компании стоит великолепный астероид 2008 OS7, с внушительным диаметром 890 футов (около 0,27 км). Этот астрономический гигант, впервые обнаруженный NASA в 2008 году, сделает свое ближайшее сближение с Землей в пятницу, 2 февраля, на расстоянии примерно 1,77 миллиона миль. Хотя это может показаться значительным, стоит отметить, что в космических терминах это расстояние считается достаточно малым.

Вместе с 2008 OS7 рядом находятся еще четыре астероида, каждый из которых имеет свой размер. 28 января астероид 2024 AU4, размером около 260 футов, безопасно пролетел мимо Земли на расстоянии 3,92 миллиона миль. Походя за ним, 30 января мы можем ожидать, что астероид 2007 EG, приблизительно размером с самолет в 130 футов (0,04 км), станет немного ближе, когда он достигнет расстояния в 3,8 миллиона миль.

Постепенно переходя в февраль, появятся еще два астероида. Астероид 2024 BY, с размером, сравнимым с размером дома, пролетит на расстоянии 1,57 миллиона миль 1 февраля. Аналогично, в тот же день астероид 2003 BM4, размером 120 футов (0,04 км) и сравнимым с размером самолета, пролетит мимо на расстоянии 2,06 миллиона миль.

Хотя эти близкие встречи привлекают внимание, важно отметить, что среднее расстояние между Землей и Луной составляет около 239 000 миль, а среднее расстояние между Землей и Солнцем составляет около 93 миллионов миль. Поэтому, несмотря на их размер и близость, эти астероиды не представляют угрозы для нашей планеты.

Большинство ближних объектов Земли (NEOs) не приближаются достаточно близко, чтобы вызвать тревогу, но несколько из них, известных как потенциально опасные астероиды (PHAs), требуют дополнительного внимания. ПХА — это астероиды и кометы размером более 500 футов, которые могут быть в пределах 4,7 миллиона миль от Земли. Среди них Апофис, также известный как астероид «Бог Хаоса», имеющий диаметр около 370 ярдов.

Итак, подготовьте свои телескопы и наслаждайтесь этим небесным зрелищем, когда Земля встречает эти замечательные астероиды, напоминая нам о бескрайности и чудесах нашей вселенной.

Часто задаваемые вопросы, основанные на основных темах и информации, представленной в статье:

1. Сколько астероидов пролетит мимо Земли в ближайшую неделю?

— Пять астероидов пролетят мимо Земли в ближайшую неделю.

2. Будут ли эти астероиды причинять вред Земле?

— Нет, эти астероиды безопасно пролетят мимо Земли, не причиняя никакого вреда.

3. Какого размера самый большой астероид, 2008 OS7?

— Астероид 2008 OS7 имеет впечатляющий диаметр 890 футов (около 0,27 км).

4. Когда астероид 2008 OS7 совершит свое ближайшее сближение с Землей?

— Астероид 2008 OS7 совершит свое ближайшее сближение с Землей в пятницу, 2 февраля.

5. Какое расстояние между Землей и астероидом 2008 OS7 во время его ближайшего сближения?

— Астероид 2008 OS7 будет находиться на расстоянии приблизительно 1,77 миллиона миль от Земли во время своего ближайшего сближения.

6. Сколько других астероидов сопровождает 2008 OS7?

— Еще четыре астероида сопровождают 2008 OS7.

7. Какого размера астероид 2024 AU4?

— Астероид 2024 AU4 имеет длину около 260 футов.

8. Какое ближайшее расстояние между Землей и астероидом 2024 AU4?

— Астероид 2024 AU4 безопасно пролетел мимо Земли на расстоянии 3,92 миллиона миль.

9. Какого размера астероид 2007 EG?

— Астероид 2007 EG примерно размером с самолет в 130 футов (0,04 км).

10. Какое ближайшее расстояние между Землей и астероидом 2007 EG?

— Астероид 2007 EG достигнет расстояния в 3,8 миллиона миль от Земли.

11. Когда астероид 2024 BY пролетит мимо Земли и какого он размера?

— Астероид 2024 BY пролетит мимо Земли 1 февраля примерно размером с дом.

12. Какое ближайшее расстояние между Землей и астероидом 2024 BY?

— Астероид 2024 BY будет находиться на расстоянии 1,57 миллиона миль от Земли.

13. Когда астероид 2003 BM4 пролетит мимо Земли и какого он размера?

— Астероид 2003 BM4 пролетит мимо Земли 1 февраля и имеет размер 120 футов (0,04 км), сравнимый с размером самолета.

14. Какое ближайшее расстояние между Землей и астероидом 2003 BM4?

— Астероид 2003 BM4 будет находиться на расстоянии 2,06 миллиона миль от Земли.

15. Каково среднее расстояние между Землей и Луной?

— Среднее расстояние между Землей и Луной составляет около 239 000 миль.

16. Каково среднее расстояние между Землей и Солнцем?

— Среднее расстояние между Землей и Солнцем составляет примерно 93 миллиона миль.

17. Что такое потенциально опасные астероиды (PHAs)?

— Потенциально опасные астероиды (PHAs) — это астероиды и кометы размером более 500 футов, которые могут быть в пределах 4,7 миллиона миль от Земли.

18. Какого размера Апофис, также известный как астероид «Бог Хаоса»?

— Апофис, известный как астероид «Бог Хаоса», имеет диаметр около 370 ярдов.

Определения ключевых терминов или маргонем, используемых в статье:

— NEO (близкого объекта Земли): близкостоящие объекты Земли относятся к астероидам или кометам, которые приближаются к орбите Земли.

— PHA (потенциально опасные астероиды): Потенциально опасные астероиды — это астероиды и кометы размером более 500 футов, которые могут быть в пределах 4,7 миллиона миль от Земли.

Предлагаемые связанные ссылки:

— Официальный веб-сайт NASA

— Лаборатория реактивного движения