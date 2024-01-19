Преимущества и вызовы малопольной дозиметрии в радиотерапии

Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы принять участие в представляющем интерес вебинаре 15 февраля 2024 года в 8:30 утра по Гринвичу / 7 вечера по времени Аделаиды. Этот вебинар нацелен на изучение захватывающих техник, инноваций и перспектив будущего в области радиотерапии, с акцентом на малополевой дозиметрии.

Область радиотерапии играет важную роль в лечении и облегчении страданий пациентов. Особую важность приобрела стереотаксическая лучевая терапия. Точная реализация малополевой дозиметрии необходима для точной доставки лучевых лечений в этой области.

Вебинар погрузится в сложности и вызовы, возникающие из-за малого размера полей лечения в стереотаксической терапии. Вместо привычных цитат мы предложим всестороннее понимание предпринятых усилий по решению этих вызовов. Это включает изучение стратегий, применяемых в нашем учреждении, а также обсуждение последних достижений, выделенных в текущей литературе.

Кроме того, вебинар предложит обзор текуще доступных устройств для контроля качества в малополевой дозиметрии. Мы также проливем свет на текущие усилия медицинской физической общины по улучшению точности и надежности лучевых лечений. Участвуя в этом вебинаре, вы получите представление о развивающейся среде и будущих разработках в области контроля качества малополевой радиотерапии.

Обсуждение будет возглавлять Луис Муньос, медицинский физик, работающий в GenesisCare в Аделаиде, Южная Австралия. Кроме работы в клинике, Луис также занимается подготовкой к докторской степени на неполный рабочий день в Университете Уоллонгонга. Обладая особым интересом к малополевой дозиметрии и автоматизации планирования, Луис принесет огромные знания и опыт на вебинар.

Не упустите возможность стать частью перспективного вебинара, стремящегося способствовать сотрудничеству и обмену знаниями в области малополевой дозиметрии в радиотерапии. Зарегистрируйтесь сейчас и присоединитесь к нам 15 февраля 2024 года.

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