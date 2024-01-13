Представляем AR-очки Xreal Air 2 Ultra: доступная инновация

Среди всего шума, связанного с датой выпуска Apple Vision Pro на выставке CES, внимание технических энтузиастов привлекает другой прорывной продукт. Последняя инновация от Xreal — очки Air 2 Ultra AR, предлагает доступную альтернативу для тех, кто может считать цену Vision Pro запугивающей.

Стоимость Xreal Air 2 Ultra составляет 700 долларов и они обладают элегантным дизайном в стиле Wayfarer, оснащены передовой технологией. В этих очках используется панель Micro OLED, разработанная компанией Sony, обладающая замечательной частотой обновления до 120Гц. С разрешением 1080р для каждого глаза и углом обзора 52 градуса, Air 2 Ultra предлагают захватывающий мир дополненной реальности.

Что делает Xreal Air 2 Ultra уникальными, так это их широкая совместимость. Пользователи могут использовать эти очки на компьютерах с MacOS и Windows, на портативных игровых ПК, таких как Steam Deck, а также на выбранных смартфонах Samsung Android (с поддержкой Google Pixel в работе) и серии iPhone 15.

Очки также предлагают возможность отображения экрана через разъемы USB-C и HDMI, что позволяет пользователям наслаждаться большим экраном, даже когда телевизор занят.

Хотя Air 2 Ultra преимущественно ориентированы на разработчиков, Xreal понимает потребности повседневных потребителей. Для удовлетворения этой аудитории они представляют модель Air 2 по цене 400 долларов. Это обеспечивает доступ разработчиков и потребителей к прорывной AR-технологии от Xreal.

Xreal объявили, что очки Air 2 Ultra планируется отправить в марте, но уже сейчас можно разместить предзаказы. Следите за дополнительными обновлениями и следите за Xreal в их официальном аккаунте Twitter для получения дополнительной информации.

С AR-очками Xreal Air 2 Ultra технология дополненной реальности стала более доступной и доступной, чем когда-либо ранее. Познайте будущее дополненной реальности уже сегодня!

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В: Какова цена AR-очков Xreal Air 2 Ultra?

О: Цена AR-очков Xreal Air 2 Ultra составляет 700 долларов.

В: Каковы основные характеристики Air 2 Ultra?

О: Air 2 Ultra оснащены панелью Micro OLED от Sony, частотой обновления до 120 Гц, разрешением 1080p на каждый глаз и углом обзора 52 градуса.

В: Какие устройства совместимы с Air 2 Ultra?

О: Air 2 Ultra совместимы с компьютерами MacOS и Windows, портативными игровыми ПК, выбранными смартфонами Samsung Android и серией iPhone 15.

В: Могу ли я сделать предзаказ на AR-очки Xreal Air 2 Ultra?

О: Да, сейчас принимаются предзаказы на очки Air 2 Ultra.