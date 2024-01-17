Потеря воды на Марсе: новые исследования предоставляют новые данные о его пригодности для жизни

Недавние исследования, опубликованные в журнале «Earth and Planetary Science Letters», проливают свет на временные рамки потери воды на Марсе. В отличие от предыдущих предположений о том, что Марс испытал внезапное катастрофическое событие, приведшее к исчезновению поверхностной воды, эта статья предлагает, что потеря воды на планете произошла постепенно в течение продолжительного времени. Эти результаты имеют значительное значение для потенциальной пригодности Марса для жизни.

Александр Морган, научный сотрудник Института планетных исследований и автор исследования, подчеркивает важность понимания временного масштаба, в течение которого формировались долины на Марсе, вырезанные протекающей водой. Морган объясняет, что продолжительные периоды стабильной жидкой воды могли бы способствовать поддержке жизни в ранней истории Марса.

Исследование кратера Жезеро при помощи ровера «Персеверанс» предоставляет убедительные доказательства о существовании древних рек на Марсе. Этот массовый ударный кратер был когда-то затоплен водой, создавая осадочную впадину. Орбитальные изображения Жезеро показывают сложные речные русла, которые выливались в кратер, что дополнительно укрепляет аргументы о прежнем наличии поверхностной воды на Марсе.

Путем датировки кратеров у речных русел Морган смог установить верхние границы эры, в которую формировались эти долины. Это исследование предоставляет ценные сведения о прерывистой природе речной активности на Марсе, с длительными периодами без дождя, прерываемыми кратковременными эпизодами речной активности.

Сложность климатической истории Марса становится все более очевидной. Прежние представления о том, что он был либо теплым и влажным, либо холодным и сухим, не отражают истинной природы прошлого планеты. Морган подчеркивает необходимость учета сложных климатических изменений, которым, скорее всего, подвергался Марс, так же как Земля претерпевала значительные флуктуации в течение своей истории.

Постепенная эрозия ландшафта Марса реками позволяет предположить, что различные факторы могли повлиять на образование речных каналов и долин. Один из возможных факторов — присутствие больших валунов на руслах рек, препятствующих дальнейшей эрозии. Другое объяснение — редкий поток рек, происходящий всего лишь около 0,001% времени. Эта закономерность соответствует концепции миланковичевых циклов, изменений наклонности оси, орбитальной эксцентричности и прецессии, влияющих на климат Земли. Марс испытывает еще более заметные изменения наклонности оси, что может привести к существенным изменениям климата за более длительные промежутки времени.

Эти новые понимания вызывают вопросы о пригодности Марса для жизни. Длительная эрозия реки поднимает вопросы о необходимых условиях для поддержания жидкой воды в течение продолжительного времени. По мере расширения нашего знания о Марсе, наше понимание его увлекательной истории и потенциала для жизни также расширяется.