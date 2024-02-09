Познайте сладкую сторону науки на «Соире Вино и Шоколад» в «Imagination Station»

Впустите радость ваших чувств и отправьтесь в захватывающий мир науки во время эксклюзивного мероприятия «Наука после темноты: Вино и Шоколад» в «Imagination Station». Вечером 10 февраля, с 18:00 до 22:00, этот очаровательный вечер пройдет в «Imagination Station» в Толидо, штат Огайо.

Мероприятие предназначено для взрослых старше 21 года и предлагает уникальную возможность попробовать комбинацию вина и шоколада. Окунитесь в магическую атмосферу, созданную соединением науки и романтики.

Во время «Науки после темноты» вы сможете отведать восхитительные лакомства от известных шоколатье и виноделов, специально отобранные «Imagination Station». Исследуя разнообразные вкусы и текстуры, у вас также будет возможность принять участие в создании сервировочной доски для колбасных изделий и открыть для себя тонкости процесса травления стекла.

Среди этого очарования не забудьте выйти на танцпол и отдаться ритму живой музыки, исполняемой талантливыми музыкантами Hepcat Revival.

В дополнение к этим незабываемым впечатлениям, участники будут иметь эксклюзивную возможность первыми увидеть новую путешествующую выставку «В небо и дальше» в «Imagination Station». Готовьтесь к изумлению, когда отправитесь в увлекательное путешествие по авиации и космическому пространству, наблюдая чудеса полета и технологических инноваций вблизи.

Присоединяйтесь к «Соире Вино и Шоколад» в «Imagination Station» для вечера осязательного удовольствия, где наука и романтика переплетаются и создают поистине волшебный опыт. Отметьте эту дату в своем календаре и приобретите билеты сейчас для незабываемого празднования Дня Святого Валентина.

Часто задаваемые вопросы:

1. Что такое «Наука после темноты: Вино и Шоколад»?

«Наука после темноты: Вино и Шоколад» — эксклюзивное мероприятие, проводимое «Imagination Station» в Толидо, штат Огайо. Оно предлагает взрослым старше 21 года возможность насладиться сочетанием вина и шоколада, исследуя увлекательный мир науки.

2. Когда и где проходит мероприятие?

Мероприятие пройдет вечером 10 февраля с 18:00 до 22:00 в «Imagination Station» в Толидо, штат Огайо.

3. Что могут ожидать участники на мероприятии?

Участники смогут попробовать вкусные угощения от известных шоколатье и виноделов, принять участие в таких мероприятиях, как создание сервировочной доски для колбасных изделий и травление стекла, насладиться живыми музыкальными выступлениями Hepcat Revival и увидеть новую путешествующую выставку «В небо и дальше» в «Imagination Station».

4. Есть ли возрастное ограничение для этого мероприятия?

Да, мероприятие предназначено для взрослых старше 21 года.

5. Как мне приобрести билеты на мероприятие?

Вы можете приобрести билеты на «Наука после темноты: Вино и Шоколад» посетив вебсайт «Imagination Station» или связавшись с их кассой по телефону.

Определения:

— Колбасная доска: Набор вяленого мяса, сыров и дополнений, часто подаваемый на деревянной доске или плите.

— Травление стекла: Процесс создания рисунков или узоров на поверхности стекла с применением абразивных веществ.

— Шоколатье: Человек или компания, занимающаяся производством и продажей шоколада.

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