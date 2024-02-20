Первый шаг в очистке космических обломков: Rocket Lab успешно запускает спутник для инспекции мусора в космосе

Rocket Lab достиг значительного вехи в исследованиях космоса с успешным запуском своей миссии «On Closer Inspection» с космодрома Māhia. Цель этой миссии — помощь в очистке космического мусора путем развертывания спутника для инспекции орбитальных обломков для Astroscale Japan Inc.

Спутник по активному удалению обломков, весом 150 килограммов, предназначен для тестирования технологий и операций по приближению и мониторингу обломков в орбите. Этот важный шаг поможет оценить потенциал будущих спутников для встречи с орбитальными обломками и поможет в их выводе из орбиты. Таким образом, он стремится обеспечить устойчивость космического пространства для будущих поколений.

Спутник будет в основном сосредоточен на наблюдении за устаревшим, заброшенным верхним этапом японской ракеты H-2A, который находится на низкой околоземной орбите с момента запуска спутника наблюдения Земли GOSAT в 2009 году. Оснащенный камерами и сенсорами, он тщательно осмотрит 11-метровое и четырехметровое ракетное топливо.

Полная миссия Astroscale ожидается продолжаться от трех до шести месяцев, в течение которых они соберут важные данные и идеи. Их цель — разработать инновационные методы снижения орбитального мусора, делая космос более доступным и безопасным.

Участие Rocket Lab в этой миссии было решающим. Компания тщательно разработала параметры точного времени запуска и развертывания орбиты, чтобы обеспечить встречу спутника ADRAS-J с заброшенным ракетным топливом. Несмотря на то, что Rocket Lab получила решающие параметры только за 20 дней до запуска, миссия была успешно выполнена с высокой точностью.

Успех этой миссии является свидетельством экспертизы Rocket Lab в предоставлении оперативного и отзывчивого анализа передвижения, навигации и управления. Питер Бек, основатель и генеральный директор Rocket Lab, выразил гордость за возможность участвовать в такой продвинутой миссии и поддерживать усилия по сокращению орбитального мусора.

В целом, запуск спутника для инспекции обломков является еще одним значительным шагом к очистке космического мусора и созданию устойчивой космической среды. Сотрудничество между Rocket Lab и Astroscale подчеркивает важность партнерства и экспертизы для достижения прорывов в исследовании и сохранении космоса.

Для получения дополнительной информации о Rocket Lab и их миссиях посетите веб-сайт Rocket Lab.

Чтобы узнать больше о Astroscale и их инициативах по снижению орбитального мусора, посетите веб-сайт Astroscale.