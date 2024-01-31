Паутины: немые наблюдатели природы

Паутины давно вызывают восторг своей изящной красотой, но новые исследования Кертинского университета показывают, что они могут скрывать секрет. Согласно исследованию, паутины действуют как естественные ловушки для маленьких фрагментов окружающей среды ДНК (экологическая ДНК, или эДНК) множества позвоночных животных. Это открытие может перевернуть наше представление о том, как мы узнаем о дикой природе и защищаем ее.

В этом революционном исследовании ученые проанализировали 49 паутин из заповедника Перта и пертского зоопарка. К их удивлению, они смогли идентифицировать генетические особенности 93 разных животных, включая птиц, местных млекопитающих, сурикатов и даже слонов. Главный автор Джошуа Ньютон, аспирант Кертинского университета, считает, что паутины могут дать ценные сведения о присутствии и разнообразии животных в окружающей нас среде.

«Эти паутины, часто игнорируемые в исследованиях биоразнообразия, оказались резервуарами генетической информации,» — сказал Ньютон. «Экологическая ДНК состоит из крошечных фрагментов, оставленных организмами, таких как клетки, ошметки кожи, волосы или телесные жидкости. Паутины действуют как пассивные биофильтры, запасая этот генетический материал.»

Что делает это открытие поистине замечательным, так это минимальное количество ДНК, требующееся для идентификации животного. Даже с едва уловимыми количествами ученые могут получить ценные сведения, не беспокоя самих животных. Этот неинвазивный и экономически эффективный метод может изменить игру в области исследований биоразнообразия и сохранения.

Профессор Мортен Аллентофт, научный руководитель исследования из Кертинского университета, считает, что эти первоначальные исследования могут открыть новые возможности для изучения дикой природы в сложных условиях. «Мы изначально предполагали, что паутины захватывают в воздухе содержащуюся ДНК, но наши результаты превзошли ожидания,» — сказал профессор Аллентофт. «Мы даже нашли ДНК жирафов и носорогов в паутинах пертского зоопарка. Этот метод расширяет возможности мониторинга биоразнообразия на основе эДНК.»

В дополнение к идентификации местных животных, исследователи также обнаружили ДНК вторженных видов, таких как красные лисы, домовые мыши и черные крысы. Это свидетельствует о том, что паутины могут стать ценным инструментом для экологического мониторинга, помогая нам лучше понять и решить проблемы, связанные с влиянием вторженных видов на местные экосистемы.

Паутины, ранее рассматривавшиеся исключительно как архитектурные чудеса, теперь могут стать бесценными инструментами для изучения и защиты дикой природы. По мере того, как мы продолжаем раскрывать секреты этих естественных ловушек, мы можем получить более глубокое понимание сложной паутины жизни, окружающей нас.

Чтобы получить полную статью под названием «Паутины захватывают экологическую ДНК с воздушных позвоночных», опубликованную в журнале iScience, нажмите здесь.

Часто задаваемые вопросы:

1. Что исследование от Кертинского университета предполагает о паутине?

Исследование предполагает, что паутина действует как естественная ловушка для маленьких фрагментов окружающей среды ДНК множества позвоночных животных.

2. Сколько разных животных было идентифицировано по их генетическим особенностям в исследовании?

Исследователи смогли идентифицировать генетические особенности 93 разных животных, включая птиц, местных млекопитающих, сурикатов и слонов.

3. Как паутина захватывает генетический материал?

Паутины действуют как пассивные биофильтры, которые захватывают генетический материал организмов в виде маленьких фрагментов, таких как ошметки кожи, волосы или телесные жидкости.

4. В чем заключается значение этого открытия?

Это открытие предоставляет неинвазивный и экономически эффективный метод получения ценной информации о присутствии и разнообразии животных, не беспокоя их и не прямо наблюдая за ними. Оно может революционизировать исследования биоразнообразия и усилия по сохранению.

5. Какие виды животных были обнаружены в паутине?

Паутины обнаружили как местных животных, так и вторженные виды. Примерами вторженных видов являются красные лисы, домовые мыши и черные крысы.

6. Как паутины могут использоваться для экологического мониторинга?

Паутины могут быть ценным инструментом для экологического мониторинга, поскольку они помогают исследователям лучше понять и решить проблемы, связанные с влиянием вторженных видов на местные экосистемы.

Термины, которые следует определить:

1. Экологическая ДНК (эДНК) — Фрагменты генетического материала, оставленные организмами в окружающей среде, такие как ошметки кожи, волосы или телесные жидкости.

2. Мониторинг биоразнообразия — Процесс систематического сбора, анализа и интерпретации данных о разнообразии организмов в определенной экосистеме.

3. Вторженные виды — Неоригинальные виды, внесенные в экосистему, где они негативно влияют на местные виды и процессы экосистемы.

Предлагаемые связи по теме:

1. Кертинский университет — Официальный веб-сайт Кертинского университета, где можно найти больше информации о их исследованиях и публикациях.

2. Журнал iScience — Официальный веб-сайт журнала, где была опубликована полная статья под названием «Паутины захватывают экологическую ДНК с воздушных позвоночных».