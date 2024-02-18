Опыт жизни на Марсе: присоединитесь к симулированной миссии NASA

NASA предлагает уникальную возможность для людей, заинтересованных в опыте жизни на Марсе. Космическое агентство ищет добровольцев для своей второй симулированной миссии на Марс, известной как миссия аналога исследования здоровья и эффективности экипажа (CHAPEA 2). Этот годичный опыт направлен на симуляцию условий и вызовов жизни на Красной планете.

Запланированная на весну 2025 года миссия CHAPEA 2 включает команду из четырех членов экипажа, проживающих в специально разработанном 3D-печатном жилом помещении площадью 1700 квадратных футов в Хьюстоне. Это жилище, известное как Mars Dune Alpha, предназначено для воспроизведения условий проживания на Марсе. Во время пребывания члены экипажа будут ответственны за выполнение задач по обслуживанию, выращиванию сельскохозяйственных культур и выполнению различных других заданий.

Несмотря на то, что эта возможность звучит захватывающе, важно отметить, что миссия требует как физической, так и психической нагрузки. Заинтересованные лица должны соответствовать определенным критериям, чтобы претендовать на участие. Кандидаты должны быть в возрасте от 30 до 55 лет и иметь степень магистра в области STEM. Также требуется владение английским языком. Кроме того, кандидаты должны иметь не менее двух лет профессионального опыта, а также либо не менее тысячи часов управления воздушным судном, либо два года учебы в докторантуре по STEM. Успешные кандидаты также пройдут тщательную проверку на наличие судимости.

Что касается вознаграждения, хотя точная сумма не разглашается, участники получат вознаграждение за свой вклад во время миссии. Более того, им будет предоставлено бесплатное проживание на всем протяжении их пребывания на Марсе.

Если вы собираетесь подать заявку, будьте готовы к длительному процессу отбора. NASA предполагает, что отбор может занять от 12 до 14 месяцев, поэтому терпение играет ключевую роль.

Сделайте важный шаг в путешествии и получите собственный опыт жизни на Марсе. Подайте заявку сейчас и станьте частью симулированной миссии NASA на красную планету.

Часто задаваемые вопросы:

В: Что предлагает NASA?

О: NASA предлагает уникальную возможность для людей, заинтересованных в опыте жизни на Марсе через свою вторую симулированную миссию на Марс, называемую CHAPEA 2.

В: Какова цель миссии CHAPEA 2?

О: Миссия CHAPEA 2 направлена на симуляцию условий и вызовов жизни на Марсе.

В: Когда начнется миссия CHAPEA 2?

О: Миссия CHAPEA 2 запланирована на весну 2025 года.

В: Где будут проживать члены экипажа во время миссии CHAPEA 2?

О: Члены экипажа будут проживать в специально разработанном 3D-печатном жилом помещении под названием Mars Dune Alpha в Хьюстоне.

В: За какие задачи будут ответственны члены экипажа во время пребывания?

О: Члены экипажа будут отвечать за выполнение задач по обслуживанию, выращиванию сельскохозяйственных культур и выполнению различных других заданий.

В: Какие требования необходимо соблюдать, чтобы стать участником?

О: Претенденты должны быть в возрасте от 30 до 55 лет, иметь степень магистра в области STEM, иметь не менее двух лет профессионального опыта и соответствовать определенным критериям, связанным с управлением воздушным судном или докторской программой по STEM.

В: Какая компенсация предусмотрена для участников?

О: Точная сумма компенсации не разглашается NASA, но участники получат вознаграждение за свой вклад во время миссии, а также бесплатное проживание на всем протяжении их пребывания на Марсе.

В: Как долго продлится процесс отбора?

О: NASA оценивает, что процесс отбора может занять от 12 до 14 месяцев.