Огромное кольцо вызывает сомнения в понимании Вселенной

Ученые сделали революционное открытие, которое подвергает сомнению наше текущее понимание Вселенной. Они определили огромную кольцевую структуру, известную как Большое Кольцо, диаметр которого составляет около 1,3 миллиарда световых лет. Эта сверхбольшая структура, состоящая из галактик и скоплений галактик, имеет окружность примерно в 4 миллиарда световых лет и находится примерно в 9,2 миллиардах световых лет вдалеке в отдаленной Вселенной.

Размер Большого Кольца действительно поражает воображение, он примерно в 15 раз больше Луны, видимой с Земли. Эти выводы основаны на исследованиях Алексии Лопес, студентки аспирантуры Университета Центрального Ланкашира. Интересно, что это не первая сверхбольшая структура, которую она обнаружила. Три года назад Лопес обнаружила Гигантскую Дугу, которая простирается на удивительные 3,3 миллиарда световых лет пространства.

Открытия Лопес представляют собой серьезное испытание космологическому принципу, который предполагает, что Вселенная должна казаться относительно однородной на большом масштабе. Согласно существующим теориям, большие структуры во Вселенной образуются благодаря гравитационной неустойчивости, но теоретический предел размера составляет около 1,2 миллиарда световых лет. Большое Кольцо и Гигантская Дуга превышают этот предел, вызывая вопросы о нашем существующем понимании космоса.

Другие космологи также обнаружили структуры подобного размера, такие как Слоанская Большая Стена и Южная Полярная Стена. Однако самая большая структура, известная ученым, — это Геркулес-Северная Корона Прекрасная Большая Стена, сверхскопление галактик, которое простирается примерно на 10 миллиардов световых лет.

Хотя внешний вид Большого Кольца может наводить на мысль об идеальной колецообразной форме, дальнейший анализ показывает, что оно имеет больше форму спирали, похожей на шприц. Ее лицо направлено к Земле. Это открытие, вместе с Гигантской Дугой, представляет собой значительную космологическую загадку, над которой ученые работают, чтобы разгадать.

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