Огромная подводная структура обнаружена в Тихом океане

Ученые сделали захватывающее открытие в Тихом океане — огромную подводную структуру, известную как Меланезийское пограничное плато. Эта суперструктура, расположенная к востоку от Соломоновых островов, больше по размеру, чем американский штат Айдахо.

Согласно новым исследованиям, Меланезийское пограничное плато начало формироваться в период мелового века, который происходил от 145 до 66 миллионов лет назад. Оно началось с извержений вулканов и продолжало расти со временем. Плато сформировалось благодаря четырем отдельным волнам вулканизма, каждая из которых имела свои причины образования. Это сложное формирование говорит о том, что другие подводные горы в Южной части Тихого океана могут иметь аналогичное сложное происхождение.

В других новостях, в Испании была найдена древняя пуля с надписью имени Юлия Цезаря. Эта мандель-образная свинцовая пуля, известная как «glans inscripta», свидетельствует о том, что коренные жители Испании поддерживали Цезаря во время его гражданской войны более двух тысячелетий назад. Пуля, вероятно, была выпущена из пращи и создана путем заливки расплавленного свинца в форму.

Кроме того, недавние исследования раскрыли удивительную информацию о вымерших бурых медведях в Калифорнии. Вопреки общему мнению, эти медведи были больше вегетарианцами и преимущественно не питались мясом. Они потребляли мясо только иногда, когда европейские колонизаторы и американские поселенцы начали заниматься фермерством в регионе.

Более того, ученым удалось достичь значительного прорыва в области нейронауки, выращив нейроэкзопланты, также известные как «минимозги», из тканей человеческого плода. Эти трехмерные структуры, выращенные в лаборатории, организовались в сложные формации и использовались для изучения роста опухолей мозга и тестирования реакции на противораковые препараты.

В заключение, недавние научные открытия расширили наше понимание окружающего нас мира. От формирования массивных подводных структур до древних артефактов, оставленных цивилизациями прошлого, эти открытия проливают свет на историю нашей планеты и разнообразную жизнь, которую она поддерживала.

Часто задаваемые вопросы (ЧЗВ)

1. Какого размера Меланезийское пограничное плато?

Меланезийское пограничное плато больше по размеру, чем американский штат Айдахо.

2. Что такое glans inscripta?

Glans inscripta — это надписанная пуля, которая часто использовалась в древности, часто выпускалась из пращи.

3. Были ли бурые медведи в Калифорнии гиперхищниками?

Нет, недавние исследования предполагают, что бурые медведи в Калифорнии в основном были вегетарианцами и редко потребляли мясо.

4. Что такое нейроэкзопланты?

Нейроэкзопланты, также известные как минимозги, — это трехмерные структуры, выращенные в лаборатории, которые имитируют некоторые аспекты человеческого мозга и используются для научных исследований.

Источники:

— Суперструктура: [Live Science](https://www.livescience.com)

— Пуля: [Live Science](https://www.livescience.com)

— Бурые медведи: [Live Science](https://www.livescience.com)

— Нейроэкзопланты: [Live Science](https://www.livescience.com)