Обнаружена новая «Супер-Земля» вблизи нашей Солнечной системы

В замечательном открытии NASA объявило о обнаружении «супер-Земли» в обитаемой зоне ближайшей солнечной системы. Обозначенная как TOI-715 b, эта экзопланета примерно в 1,5 раза шире Земли и находится всего в 137 световых годах от нас. Хотя это может показаться далеким, с астрономической точки зрения оно считается относительно близким, особенно если сравнить с обширным пространством нашей галактики Млечный Путь, которая простирается примерно на 100 000 световых лет.

TOI-715 b вращается вокруг красного карлика, который является меньшим и более холодным, чем наше Солнце. Благодаря более низкой температуре звезды, эта супер-Земля может вращаться вблизи и оставаться в обитаемой зоне. Обитаемая зона относится к региону вокруг звезды, где условия подходят для существования жидкой воды на поверхности планеты, что делает ее потенциально способной поддерживать жизнь.

Интересным преимуществом TOI-715 b близкой орбиты является частота прохождения планеты перед своей звездой. Это регулярное явление значительно облегчает отслеживание и изучение характеристик планеты учеными. Фактически, «год» на TOI-715 b длится всего 19 дней.

В этой же солнечной системе исследователи также обнаружили другую планету, более похожую на Землю. Если это подтвердится, она станет самой маленькой планетой в обитаемой зоне, когда-либо обнаруженной спутником поиска экзопланет NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), запущенным в 2018 году. TESS играет важную роль в обнаружении потенциальных экзопланет, которые затем дополнительно наблюдаются и классифицируются с использованием Космического телескопа Джеймса Уэбба NASA.

Это прекрасное открытие было осуществлено командой ученых под руководством Джорджины Дрансфилд из Университета Бирмингем, Великобритания. Результаты их исследования были опубликованы в престижном журнале «Monthly Notices of the Royal Astronomical Society» (Месячные известия Королевского астрономического общества).

Хотя супер-Земли, такие как TOI-715 b, больше по размеру, чем наша родная планета, они все же попадают в диапазон размеров, которые легче, чем ледяные гиганты, такие как Нептун и Уран. Супер-Земли могут состоять из комбинации горной породы и газа и могут быть до 10 раз более массивными, чем Земля. Однако стоит отметить, что не все супер-Земли обязательно обитаемы. Их состав может сильно варьироваться, включая возможность расположения на водных мирах, планетах-снежках или даже планетах, в основном состоящих из плотного газа, подобного Нептуну.

NASA предоставляет инструмент для фascинирующего визуального сравнения между Землей и TOI-715 b, который позволяет нам оценить масштаб и великолепие этих космических объектов. Открытие этой супер-Земли служит напоминанием о масштабности и разнообразии нашей вселенной, разжигая наше любопытство и расширяя границы нашего понимания отдаленных миров.

FAQ

1. Что такое TOI-715 b?

TOI-715 b — это «супер-Земля», экзопланета, расположенная в обитаемой зоне ближайшей солнечной системы. Она примерно в 1,5 раза шире Земли и находится в 137 световых годах от нас.

2. Насколько далеко находится TOI-715 b с астрономической точки зрения?

TOI-715 b считается относительно близким с астрономической точки зрения, так как находится всего в 137 световых годах от Земли. Это мало по сравнению с обширным пространством нашей галактики Млечный Путь, который простирается примерно на 100 000 световых лет.

3. Что такое обитаемая зона?

Обитаемая зона относится к региону вокруг звезды, где условия подходят для существования жидкой воды на поверхности планеты, что делает ее потенциально способной поддерживать жизнь.

4. Какое преимущество имеет близкая орбита TOI-715 b?

Близкая орбита TOI-715 b вокруг красного карлика облегчает отслеживание и изучение характеристик планеты учеными. Она регулярно проходит перед своей звездой, обеспечивая более частые возможности наблюдения.

5. Была ли обнаружена другая планета, похожая на Землю, в этой же солнечной системе?

Да, в этой же солнечной системе исследователи обнаружили другую планету, более похожую на Землю. Она стала бы самой маленькой планетой в обитаемой зоне, когда-либо обнаруженной спутником поиска экзопланет TESS NASA.

6. Какова цель спутника поиска экзопланет ТЕСС NASA?

TESS играет важную роль в обнаружении потенциальных экзопланет, которые затем дополнительно наблюдаются и классифицируются с использованием Космического телескопа Джеймса Уэбба NASA. Он помогает в поиске планет в обитаемой зоне.

Основные термины:

— Супер-Земля: тип экзопланеты, больше Земли, но легче, чем ледяные гиганты, такие как Нептун и Уран. Она может состоять из комбинации горной породы и газа и может варьировать по своему составу.

— Экзопланета: планета, вращающаяся вокруг звезды вне нашей солнечной системы.

— Спутник поиска экзопланет TESS: спутник NASA, запущенный в 2018 году для поиска экзопланет путем обнаружения малых снижений яркости звезд, вызванных орбитирующими планетами, проходящими перед ними.

— Космический телескоп Джеймса Уэбба: крупный космический телескоп, запланированный к запуску в 2021 году, который значительно расширит наши знания о Вселенной, включая изучение экзопланет.

Связанные ссылки:

— Сайт NASA

— Миссия TESS

— Космический телескоп Джеймса Уэбба