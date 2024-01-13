Новый метод, использующий свет для удаления СО2 из атмосферы

В рамках борьбы с глобальным потеплением и снижения выбросов парниковых газов, исследователи из ETH Цюриха разработали новый метод удаления СО2 из атмосферы. В отличие от традиционных технологий захвата углерода, которые основаны на разнице в температуре или давлении, этот новый процесс использует светореактивные молекулы для захвата и освобождения СО2. Эта прорывная технология требует гораздо меньше энергии и может быть питаема только солнечным светом.

Исследователи создали специальную смесь растворителей, позволяющих светореактивным молекулам оставаться стабильными в течение продолжительного времени. Путем облучения жидкости, содержащей эти молекулы, светом, можно изменять кислотность жидкости. В алкалийном состоянии СО2 в воздухе реагирует с жидкостью, образуя карбонаты. При облучении жидкости она становится кислотной, и карбонаты превращаются обратно в СО2, который можно собрать и удалить из жидкости. Процесс можно повторять по мере необходимости, с кислотностью жидкости, переключающейся между алкалийным и кислотным состояниями.

Одним из ключевых преимуществ этого нового метода является его энергоэффективность. В отличие от других процессов захвата углерода, требующих нагрева или охлаждения, для этого процесса не требуется дополнительного энергопотребления для регулирования температуры. Кроме того, исследователи установили, что переключение от алкалийного к кислотному состоянию и обратно может происходить за считанные секунды и минуты соответственно, что позволяет более быстро захватывать и освобождать углерод.

Хотя исследователи продемонстрировали возможность использования фотокислот для захвата СО2 в лаборатории, требуется дальнейшее исследование и разработка для повышения стабильности молекул фотокислоты и оптимизации параметров всего процесса. После достижения этих прогрессивных результатов, новый метод может быть масштабирован для коммерческого использования в качестве более энергоэффективного и экономически эффективного решения для удаления СО2 из атмосферы.

Часто задаваемые вопросы

В: Как данный новый метод удаляет СО2 из атмосферы?

О: Метод заключается в облучении жидкости, содержащей светореактивные молекулы, светом. Когда жидкость находится в алкалийном состоянии, она реагирует с СО2 в воздухе, образуя карбонаты. Переключая кислотность жидкости на кислотное состояние, карбонаты превращаются обратно в СО2, который затем можно захватить и удалить из жидкости.

В: Что делает данный новый метод более энергоэффективным по сравнению с традиционными технологиями захвата углерода?

О: В отличие от других методов захвата углерода, которым требуется нагревание или охлаждение, этот новый метод не требует дополнительного энергопотребления для регулирования температуры. Кроме того, у него есть потенциал работать только на солнечной энергии, что снижает общие энергозатраты.

В: Каковы следующие шаги для исследователей?

О: Исследователи планируют дальнейшее повышение стабильности светореактивных молекул и оптимизацию параметров всего процесса, чтобы сделать его более эффективным. Они также исследуют возможности масштабирования метода для коммерческого использования.

(Источник: ETH Цюрих)