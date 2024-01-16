Новый дизайн ракетного двигателя предлагает захватывающие возможности для развития космической эксплуатации

Прогрессы в технологии революционизируют область космической эксплуатации, и революционное достижение инженеров из Университета Глазго переносит ее на новый уровень. Они успешно создали и испытали ‘самоедущийся’ ракетный двигатель, известный как автофагный двигатель, что может иметь значительные последствия для космической индустрии.

Автофагный двигатель работает за счет потребления частей собственного тела в качестве топлива. Во время работы двигателя, отработанный теплотой от сгорания, пластиковый фюзеляж двигателя плавится, а затем подается в камеру сгорания в качестве дополнительного топлива наряду с обычными пропеллантами. Этот инновационный дизайн позволяет сократить количество топлива, хранимого на борту ракеты, освобождая ценную массу для других важных нагрузок.

Использование автофагного двигателя также может помочь решить растущую проблему космических мусоров. Путем использования собственного фюзеляжа, ракетный двигатель потенциально может сократить количество отходов, орбитирующих вокруг Земли, что может представлять угрозу для будущих космических миссий.

Одним из главных преимуществ этого нового дизайна двигателя является его потенциал для перевозки более крупной нагрузки в космос по сравнению с обычными ракетами. С ростом популярности более маленьких наноспутников, возможность запуска их в космос без зависимости от более крупных и дорогих ракет может открыть новые возможности для научных и коммерческих исследований.

Концепция самоедущегося ракетного двигателя была впервые предложена в 1938 году, но восемь десятилетий понадобилось исследователям, чтобы достичь значительных этапов в его разработке. Теперь, с поддержкой Кингстонского университета, инженеры Университета Глазго добились существенного прогресса в демонстрации его пригодности для будущих космических миссий.

Последние испытания ракетного двигателя «Оуроборо-3» с использованием автофагного принципа были успешными и развили тягу в 100 ньютонов. Для работы двигателя использовались трубы из пластика высокой плотности полиэтилена в качестве источника топлива, в сочетании с газовым кислородом и жидкими пропановыми пропеллантами. Эти испытания продемонстрировали стабильность и возможности контроля двигателя, а также его потенциал использовать структурную массу как топливо.

Продолжается разработка автофагного двигателя благодаря новому финансированию от Великобританского космического агентства и Совета по науке и технологиям. При дальнейшем исследовании и инновациях эта революционная технология может превратить Великобританию в ключевого игрока мировой космической индустрии.

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