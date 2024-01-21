Новые роботы, вдохновленные растениями, революционизируют робототехнику

Передовой прорыв в робототехнике произошел с разработкой инновационных роботов, вдохновленных растениями. Эти передовые машины черпают вдохновение из поведения вьющихся растений, чтобы навигировать и приспосабливаться к различным структурам. Известный как FiloBot, этот революционный робот является творением Эммануэлы Дель Дотторе и ее команды.

В отличие от обычных вьющихся роботов, FiloBot не полагается на предварительно запрограммированные движения. Вместо этого он подражает траектории роста вьющихся растений, поглощая 3D-печатный филамент через голову и увеличивая свою длину со временем. Такой передовой подход позволяет FiloBot динамически настраивать свою приспособляемость в зависимости от изменений в интенсивности света.

Дель Дотторе подчеркивает потенциальное влияние этой новой инновации, видя будущее, где роботы, оснащенные переносным аддитивным производством и биоинспирированными стратегиями поведения, смогут навигировать в динамической и неструктурированной среде. Эти роботы могут даже обладать способностью самостоятельно строить инфраструктуру.

Последствия этого прорыва выходят далеко за пределы робототехники, особенно в области медицины. Джессика Бургнер-Карс и ее команда из Университета Торонто Миссиссога разработали змееподобных роботов, предлагающих значительные преимущества в медицинских процедурах. Эти тонкие, гибкие и расширяемые роботы могут позволить врачам получить доступ к труднодоступным областям внутри человеческого тела, открывая новые возможности для ранее считавшихся неоперабельными операций.

С помощью этих змееподобных роботов врачи могут навигировать по сложным путям вокруг важных тканей, повышая точность и безопасность во время медицинских процедур. Бургнер-Карс подчеркивает трансформационное влияние этих роботов, отмечая, что ранее неоперабельные опухоли головного мозга могут внезапно стать операбельными.

Кроме того, Национальная Лаборатория Реактивного Двигателя NASA разработала змееподобного робота под названием Exobiology Extant Life Surveyor (EELS 1.0). Этот робот-исследователь специально разработан для навигации по сложным местностям на других планетах и спутниках в нашей солнечной системе. От льда до песка, от скалистых стен до лавовых труб, EELS 1.0 может пройти разнообразные ландшафты, расширяя наше понимание внеземных сред.

Эти замечательные достижения в области роботов, вдохновленных растениями и змееподобных роботов, демонстрируют, как природа продолжает вдохновлять и революционировать область робототехники. Разработанные в лабораториях по всему миру, эти передовые машины имеют потенциал изменить различные отрасли, обеспечивая приспособляемость, отзывчивость и точность в ранее недоступных способах.

Часто задаваемые вопросы:

1. Что такое роботы, вдохновленные растениями?

Роботы, вдохновленные растениями, являются передовыми машинами, которые черпают вдохновение из поведения вьющихся растений, чтобы навигировать и приспосабливаться к различным структурам. Они подражают траектории роста вьющихся растений и используют инновационные стратегии для динамического настройки своей приспособляемости в зависимости от изменений в окружающей среде.

2. Как работает FiloBot?

FiloBot — это робот, вдохновленный растениями, который поглощает 3D-печатный филамент через свою голову и с течением времени увеличивает свою длину, подражая росту вьющихся растений. В отличие от обычных вьющихся роботов, FiloBot не полагается на предварительно запрограммированные движения. Его приспособляемость основана на изменении интенсивности света.

3. Каковы потенциальные применения FiloBot и подобных роботов?

FiloBot и подобные роботы, оснащенные переносным аддитивным производством и биоинспирированными стратегиями поведения, имеют потенциал навигировать в динамической и неструктурированной среде. Они могут даже обладать способностью самостоятельно строить инфраструктуру. Влияние этой инновации выходит за пределы робототехники и может иметь последствия в различных отраслях, в том числе в медицине.

4. Как змееподобные роботы усовершенствуют медицинские процедуры?

Змееподобные роботы, разработанные исследователями из Университета Торонто Миссиссога, являются тонкими, гибкими и расширяемыми. Эти роботы позволяют врачам получать доступ к труднодоступным областям внутри человеческого тела, позволяя осуществлять новые возможности в ранее считавшихся неоперабельными операциях. Они повышают точность и безопасность во время медицинских процедур, навигируя по сложным путям вокруг важных тканей.

5. Что такое Exobiology Extant Life Surveyor (EELS 1.0)?

Exobiology Extant Life Surveyor (EELS 1.0) — это змееподобный робот, разработанный Национальной Лабораторией Реактивного Двигателя NASA. Он специально предназначен для навигации по сложным местностям на других планетах и спутниках в нашей солнечной системе. EELS 1.0 может преодолевать разнообразные ландшафты, такие как лед, песок, скалистые стены и лавовые трубы, расширяя наше понимание внеземных сред.

7. Как эти прорывы в робототехнике революционизируют различные отрасли?

Эти прорывы в роботах, вдохновленных растениями и змееподобных роботах, предоставляют приспособляемость, отзывчивость и точность в ранее невообразимых способах. Они имеют потенциал преобразовать отрасли, позволяя роботам навигировать в динамической и неструктурированной среде, получать доступ к труднодоступным областям в медицинских процедурах и исследовать внеземные территории. Эти передовые машины революционизируют такие области, как робототехника, медицина и космическое исследование.

Ссылка:

NASA Jet Propulsion Laboratory — Официальный вебсайт Лаборатории Реактивного Двигателя NASA.