Новые представления о происхождении жизни: образование жирных кислот в древних гидротермальных источниках

Доселе неизвестный механизм образования жирных кислот в ранние стадии жизни на Земле стал ясным благодаря революционному исследованию, финансируемому Советом по естественным исследованиям Великобритании. Исследователи из университета Ньюкасл обнаружили, что комбинация водорода, бикарбоната и богатого железом магнетита в условиях, напоминающих мягкие гидротермальные источники, может привести к образованию органических молекул, особенно жирных кислот.

Жирные кислоты, которые имеют участки, притягивающие и отталкивающие воду, являются важными компонентами для образования клеточных мембран. Эти длинные органические молекулы естественным образом создают похожие на клетки отделения в воде. Несмотря на их значение, точный процесс образования этих жирных кислот на ранних стадиях жизни оставался загадкой.

Исследовательская группа во главе с доктором Грэхэмом Первисом воссоздала химические условия океанов древней Земли в своей лаборатории. Путем смешивания горячей щелочной воды из конкретных гидротермальных источников с водой, богатой углекислым газом, они наблюдали образование молекул, необходимых для образования примитивных клеточных мембран. Эти открытия проливают свет на происхождение важных элементов, необходимых для жизни, из неорганических химических веществ.

Доктор Джон Теллинг, главный исследователь исследования, считает, что эти исследования могут помочь понять, как началась жизнь на нашей планете. Он также предполагает, что подобные реакции образования мембран могут происходить также в океанах ледяных спутников нашей Солнечной системы, открывая возможность альтернативного происхождения жизни на этих далеких небесных телах.

Будущие исследования будут сосредоточены на следующем важном шаге понимания происхождения жизни: процессе, при котором органические молекулы, прикрепленные к минеральным поверхностям, могут отсоединяться и образовывать сферические мембранно-ограниченные структуры, потенциально первые протоклетки, которые эволюционировали в клеточную жизнь.

Эти исследования имеют далеко идущие последствия и потенциальные применения в астробиологии и являются значительным шагом на пути к разгадке загадок начала жизни.

Резюме