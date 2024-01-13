Новые исследования, проведенные в университете Ватерлоо, подвергают сомнению устоявшиеся представления о ДНК и ее роли в понимании эволюционных отношений между видами. В то время как широко принято, что ДНК в основном предоставляет информацию о предках и родстве, команда исследователей обнаружила уникальные сходства в ДНК видов экстремофилов, даже когда они не являются близкими родственниками.

Экстремофилы — организмы, приспособленные к экстремальным условиям, таким как высокие или низкие температуры, экстремальное давление или высокая кислотность или щелочность. Эти формы жизни существуют в некоторых из самых непригодных мест на Земле, включая вулканы, полярные льды, гидротермальные источники и загрязненные области. Исследователи из университета Ватерлоо начали проект по изучению геномов 700 экстремофилов с использованием алгоритмов машинного обучения.

Результаты были поразительными. Алгоритмы выявили различимые шаблоны в геномах экстремофилов, несмотря на значительные различия в их биологических сферах. Это говорит о том, что приспособления к экстремальным температуре или pH оставляют неизгладимый след в генетическом составе этих организмов. Другими словами, даже если они далеко родственники, их ДНК обнаруживает замечательные сходства, когда дело доходит до выживания в суровых условиях.

Доктор Лила Кари, профессор Шеритонской школы компьютерных наук, выразила свое удивление этими результатами. Она сравнила сходство между ДНК экстремофилов с тем, чтобы узнать, что собственная ДНК более похожа на растительную ДНК из собственного сада, а не на ДНК дальнего родственника. Исследовательская группа взволнована этими неожиданными результатами и надеется глубже изучить механизмы геномных приспособлений экстремофилов.

Это революционное исследование вызывает сомнения в нашем понимании ДНК и эволюционных отношений. Оно дает ценные представления о способах, которыми организмы приспосабливаются к экстремальным средам и выживают в условиях, враждебных для большинства форм жизни. По мере того как ученые продолжают раскрывать загадки ДНК экстремофилов, могут появиться новые возможности для исследований и применений в таких областях, как биотехнология и астробиология.

FAQs

В: Что такое экстремофилы?

О: Экстремофилы — это организмы, приспособленные к экстремальным условиям, таким как высокие или низкие температуры, экстремальное давление или высокая кислотность или щелочность.

В: Как исследователи изучали ДНК экстремофилов?

О: Исследователи использовали алгоритмы машинного обучения для анализа геномических сходств в 700 геномах экстремофилов.

В: Что показало исследование?

О: Исследование показало, что даже если экстремофильские виды не являются близкими родственниками, их ДНК имеет различимые шаблоны, связанные с приспособлениями к экстремальной температуре или pH.

В: Почему это исследование важно?

О: Это исследование вызывает сомнения в нашем понимании ДНК и дает представления о генетических адаптациях организмов к экстремальным средам. Оно может иметь значение для таких областей, как биотехнология и астробиология.