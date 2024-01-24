Новые открытия о загадочном образовании Медуза Фосса на Марсе

Ученые сделали революционное открытие о образовании Медуза Фосса (MFF), одном из самых загадочных ландшафтов на Марсе. Марсианская экспедиция Европейского космического агентства (ESA) Mars Express обнаружила наличие обширных запасов водяного льда под поверхностью этого марсианского региона, оспаривая предыдущие предположения о климатической истории планеты.

При повторном исследовании MFF с помощью передового радара MARSIS ученые обнаружили, что запасы водяного льда являются еще более значительными, чем изначально предполагалось, простирающимися до 3,7 километров под поверхностью. Эти слои льда похожи на ледяное содержание, найденное в полярных шапках Марса. Если бы лед растаял внутри MFF, он смог бы создать водный слой примерно 1,5-2,7 метров глубиной, эквивалентный объему Красного моря на Земле. Это открытие является самым крупным известным резервуаром водяного льда около экватора Марса в настоящее время.

Изначально было две теории о составе MFF: либо огромные запасы ледяного материала, либо сухие накопления пыли, вулканического пепла или осадка. Однако новые радиолокационные данные подтвердили, что MFF состоит из чередующихся слоев пыли и льда, с толстым слоем сухой пыли или пепла сверху. Это означает, что эти ледяные накопления были образованы во время другой климатической эры, так как текущие условия на Марсе не поддерживают их создание.

MFF характеризуется особыми ветровыми грядами и грудами, простирающимися на обширных территориях и достигающими нескольких километров в высоту. Расположенный между марсианскими возвышенностями и равнинами, этот регион является значительным источником пыли на планете. Наличие обширных экваториальных ледяных накоплений делает MFF ценным ресурсом для будущих миссий на Марс, требующих доступа к водным ресурсам около экватора.

Хотя эти запасы льда предлагают захватывающие возможности, они могут оставаться недоступными в течение некоторого времени из-за наносного слоя пыли сверху. Однако продолжающееся картографирование подземного водяного льда Mars Express и идентификация близкоповерхностного водорода от Trace Gas Orbiter продолжают улучшать наше понимание водной истории Марса и помогать будущим миссиям исследования.

Открытие обширных запасов водяного льда под MFF проливает новый свет на климатическую историю Марса и открывает возможности для будущего исследования и использования ресурсов Марса.

Вопросы и ответы (FAQ) на основе основных тем и информации, представленных в статье:

В: Что ученые обнаружили о формировании Медуза Фосса (MFF) на Марсе?

О: Ученые обнаружили обширные запасы водяного льда под поверхностью MFF, оспаривая предыдущие предположения о климатической истории Марса.

В: Насколько значительны запасы водяного льда?

О: Запасы водяного льда простираются до 3,7 километров под поверхностью, подобно ледяным шапкам на полярных областях Марса.

В: Каков потенциальный объем воды, который можно создать, если лед растает?

О: Растапливание льда внутри MFF может создать водный слой примерно 1,5-2,7 метров глубиной, эквивалентный объему Красного моря на Земле.

В: Что подтвердили радиолокационные данные о составе MFF?

О: Радиолокационные данные подтвердили, что MFF состоит из чередующихся слоев пыли и льда, с толстым слоем сухой пыли или пепла сверху.

В: Что это предполагает о формировании ледяных накоплений?

О: Чередующиеся слои пыли и льда указывают на то, что эти ледяные накопления были образованы в другую климатическую эпоху, так как текущие условия на Марсе не поддерживают их создание.

В: Что делает MFF ценным ресурсом для будущих миссий на Марс?

О: Наличие обширных экваториальных ледяных накоплений в MFF предоставляет потенциальные водные ресурсы около экватора Марса, что может быть ценным для будущих миссий на Марс.

В: Могут ли в настоящее время использоваться запасы льда?

О: Запасы льда могут быть недоступны в течение некоторого времени из-за наносного слоя пыли сверху.

В: Как улучшается наше понимание водной истории Марса?

О: Продолжающееся картографирование подземного водяного льда Mars Express и определение близкоповерхностного водорода от Trace Gas Orbiter улучшают наше понимание водной истории Марса.

Определения ключевых терминов и жаргонных выражений, используемых в статье:

Medusae Fossae Formation (MFF): Одно из самых загадочных ландшафтов на Марсе, характеризующееся ветровыми грядами и грудами.

Mars Express: Миссия Европейского космического агентства по исследованию Марса, которая исследует планету с 2003 года.

MARSIS радар: Радар, используемый Mars Express для изучения подземной структуры Марса.

Полярные ледяные шапки: Регионы около полюсов Марса, где существуют постоянные ледяные отложения.

Экватор: Воображаемая линия на планете, равноудаленная от полюсов, в данном случае — экватор Марса.

Trace Gas Orbiter: Космический аппарат, являющийся частью миссии ExoMars и специально предназначенный для поиска следовых газов в атмосфере Марса.

Предлагаемые связанные ссылки:

— Исследование Марса NASA

— Миссия Mars Express ESA

— Марс 2020 NASA

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