Новые бинокли с поддержкой искусственного интеллекта определяют тысячи видов дикой природы

Введение последней инновации в области исследования природы — бинокли с поддержкой искусственного интеллекта, которые могут определить более 9 000 видов птиц и млекопитающих. Разработанные Марком Ньюсоном, бинокли Swarovski Optic AX Visio не только обеспечивают ясное изображение, но и используют передовые технологии, чтобы мгновенно распознавать животных.

Процесс прост: когда бинокли сфокусированы на птице или животном, одно нажатие кнопки активирует интегрированную систему оперативной работы и определения объектов. В течение секунд круг становится красным, и название вида появляется на экране. Эта революционная технология работает на основе встроенного нейронного процессора.

Бинокли AX Visio имеют впечатляющие технические характеристики, включая увеличение 10×32 и поле зрения на расстояние 1000 ярдов. Качество изображения исключительное, что позволяет любителям дикой природы сделать захватывающие фотографии и видео. Оснащенные 13-мегапиксельной камерой и возможностью съемки видео в формате 1080p, бинокли позволяют беспроводной передачей данных на приложение Swarovski Optik Outdoor на смартфонах.

Одной из заметных особенностей биноклей является встроенная система глобального позиционирования (GPS), которая повышает точность идентификации видов, основываясь на местонахождении пользователя. Кроме того, функция «Поделиться открытиями» позволяет пользователям указывать другим на конкретные места наблюдений за дикой природой, отображая стрелки на видоискателе биноклей.

Хотя бинокли AX Visio несомненно предлагают непревзойденный опыт для любителей дикой природы, их стоимость составляет 4 799 долларов. Таким образом, они могут не быть спонтанной покупкой для большинства потребителей. Тем не менее, эти передовые бинокли собираются перевернуть наше представление о наблюдении и взаимодействии с природой.

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