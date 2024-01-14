Недавно обнаруженная галактика вызывает сомнения в нашем понимании звезд и галактик

Галактика, непохожая ни на одну другую, была недавно обнаружена астрономами, вызывая сомнения в наших стандартных знаниях о формировании звезд и галактик. Это странная галактика, известная как J0613+52, находится на расстоянии 270 миллионов световых лет и не содержит видимых звезд, но при этом богата газом. Это открытие, представленное на ежегодной встрече Американского астрономического общества, заставило астрономов задать вопросы своим предыдущим предположениям.

Обычно галактика с низкой поверхностной яркостью (LSB) содержит некоторые звезды, но кажется тусклой из-за разлета газов. Однако J0613+52 представляет собой редкое исключение, так как не содержит звезд, несмотря на то, что классифицируется как LSB. Карен О’Нил, старший ученый Всемирной обсерватории Грин Банк, предполагает, что эта загадочная галактика может быть полностью составлена из первородного газа, что, возможно, является первым открытием подобного рода.

Исследовательская команда наткнулась на J0613+52 случайно при изучении LSB. Галактика выделялась из-за несоответствия данных двух телескопов и очевидного отсутствия звезд. Удивительно, что этот космический аномалия богат газом, содержащим от одного до двух миллиардов солнечных масс водорода. Кроме того, J0613+52 находится в чрезвычайной изоляции, без близлежащих галактик, которые могли бы спровоцировать формирование звезд через гравитационное взаимодействие.

Замечательная стабильность J0613+52 подразумевает, что она оставалась нетронутой и недоразвитой в течение миллиардов лет. Она представляет собой совершенно сохраненный реликт из ранней Вселенной, непостижимый для нашего понимания. В дальнейшем астрономы планируют искать тяжелые металлы в будущих наблюдениях, так как их присутствие будет указывать на существование звезд. Если тяжелые металлы не будут найдены, это будет крепко подтверждать гипотезу о том, что J0613+52 является темной галактикой, долго разыскиваемым явлением, которое до сих пор не было обнаружено.

Это открытие поставляет под сомнение наше текущее понимание формирования и эволюции звезд и галактик. Оно возбуждает интересные вопросы о происхождении галактик и условиях, необходимых для формирования звезд. С дальнейшим исследованием и исследованием мы можем обнаружить еще космические чудеса, которые заставят нас пересмотреть наше понимание Вселенной.

Резюме