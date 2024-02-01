НАСА преодолевает трудности, чтобы разгадать тайну образца астероидов

Ученые НАСА столкнулись с громадной задачей, с которой они боролись несколько месяцев. Их миссия состояла в открытии загадочного металлического контейнера, содержащего образцы с астероида Бенну, которые могут дать ценные познания о происхождении нашей солнечной системы и жизни на Земле. Однако контейнер упорно отказывался открываться.

Приключение началось много лет назад, когда космический аппарат OSIRIS-REx отправился в семилетнее путешествие к астероиду Бенну, чтобы собрать образцы с его поверхности и безопасно доставить их на Землю. Потенциальных преград было много, но основное внимание команды было сосредоточено на сложной процедуре получения образца и его безопасном транспортировании обратно на нашу планету.

По возвращении контейнера с образцом в Космический центр Джонсона в Хьюстоне последним препятствием, которое следовало преодолеть, была угроза контаминации земным материалом. Контейнер хранился внутри герметичной коробки и мог быть доступен только через небольшие отверстия, что затрудняло его аккуратное открытие.

Николь Ланнинг и ее команда упорно выкручивали болты, соединявшие капсулу, но их прогресс останавливалось двумя креплениями, которые отказывались двигаться. Несмотря на эту задержку, им удалось собрать примерно 70 граммов пыли и камней, используя пинцеты и ложки. Однако большая часть образца осталась запертой внутри.

Тут на сцену выходит Сальвадор Мартинес со своим гениальным решением. После месяцев обсуждения и инженерных разработок были созданы специальный зажим и инструмент, похожий на отвертку, чтобы освободить упрямые крепления. 10 января, с предельной осторожностью, винты, наконец, сдвинулись, и крышка контейнера была открыта. Это был торжественный момент для всей команды.

Точная масса восстановленного образца Бенну пока не была раскрыта, но каждый грамм его будет способствовать научному пониманию ранних астероидов и строительных блоков жизни в нашей солнечной системе. Кроме того, вызванные проблемы с креплениями стимулировали дальнейшие исследования прочности компонентов космических кораблей во время длительных космических миссий.

Пока продолжаются празднования, команда НАСА с нетерпением ждет предстоящих миссий с обновленным уверенностями и ценными уроками, извлеченными из их замечательного путешествия, раскрывающего тайны, скрытые в астероиде.

Примечание: Информация и цитаты в этой статье основаны на оригинальном источнике.

Раздел часто задаваемых вопросов (ЧАВО):

1. Какова была цель миссии НАСА, связанной с астероидом Бенну?

Миссии НАСА была направлена на сбор образцов с астероида Бенну и их безопасную доставку обратно на Землю для получения ценных познаний о происхождении нашей солнечной системы и жизни на Земле.

2. Почему контейнер с образцами изначально отказывался открываться?

Контейнер с образцами представлял собой проблему, так как упрямо не открывался из-за двух не двигающихся креплений.

3. Как команда НАСА смогла открыть контейнер?

Сальвадор Мартинес и его команда разработали специальный зажим и инструмент, наподобие отвертки, после месяцев обсуждения и инженерных разработок. Они с использованием этих инструментов аккуратно освободили упрямые крепления и открыли контейнер.

4. Какова значимость открытия контейнера с образцами?

Открытие контейнера позволило команде получить доступ к пойманной пыли и камням с астероида Бенну, что приведет к расширению научного понимания ранних астероидов и строительных блоков жизни в солнечной системе.

5. Какой объем образца был восстановлен?

Приблизительно 70 граммов пыли и камней было собрано с помощью пинцетов и ложек, но точная масса восстановленного образца астероида Бенну пока не раскрыта.

6. Каков влияние проблемы с креплениями?

Проблема, вызванная застреванием креплений, стимулировала дальнейшие исследования прочности компонентов космических кораблей во время длительных космических миссий, способствуя прогрессу в космической технологии.

7. Как данная миссия повлияет на будущие миссии НАСА?

Успешное открытие контейнера с образцами восстановило уверенность команды и предоставило ценные уроки для будущих миссий. НАСА с нетерпением ожидает предстоящих миссий с глубоким пониманием тайн, скрытых в астероидах.

Определения ключевых терминов:

— Астероид Бенну: Астероид, который назван Бенну, является космическим объектом, с которого НАСА собрала образцы пыли и камней.

— Космический аппарат OSIRIS-REx: Космический аппарат, который отправился в семилетнее путешествие к астероиду Бенну, чтобы собрать образцы.

— Космический центр Джонсона: Центр НАСА, расположенный в Хьюстоне, Техас, где был возвращен и открыт контейнер с образцами астероида Бенну.

Ссылки:

— Официальный сайт НАСА

— НАСА по изучению Солнечной системы