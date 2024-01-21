НАСА потеряла связь с вертолетом Ingenuity во время 72-го полета

Небольшой вертолет НАСА Ingenuity потерял связь во время своего 72-го полета на Марсе, сообщило космическое агентство сегодня. В настоящее время инженеры работают над восстановлением контакта с автономным аппаратом, который выполнял испытательный полет, когда связь внезапно прервалась.

Ingenuity, напоминающий большой дрон, прибыл на Марс в 2021 году вместе с ровером Perseverance. Он сделал историю, став первым механизированным средством, способным летать автономно на другой планете. Данные о полете вертолета передаются на Землю через ровер.

Во время последнего полета Ingenuity успешно достиг высоты 12 метров после короткого вертикального взлета для проверки своих систем. Однако связь между вертолетом и ровером преждевременно прервалась во время запланированной посадки.

Команда Ingenuity НАСА в настоящее время анализирует доступные данные и исследует варианты восстановления связи. Одна из возможностей — приблизить ровер Perseverance к Ingenuity для визуального осмотра.

Это не первый раз, когда НАСА потеряла связь с вертолетом. Ранее Ingenuity находился вне связи в течение двух месяцев. Несмотря на эти трудности, миниатюрный вертолет превзошел свою первоначальную задачу — совершить пять полетов в течение 30 дней. Он преодолел расстояние более 17 километров и достигал высоты до 24 метров.

Удивительным является длительный успех Ingenuity в условиях суровой марсианской среды. Он должен выдерживать холодные температуры в ночное время планеты, но сохраняется теплым за счет солнечных батарей, которые заряжают его аккумуляторы в светлое время суток.

Работая рядом с ровером Perseverance, Ingenuity служит в качестве воздушного разведчика, помогая своему наземному спутнику в поиске возможных признаков древней микробной жизни на Марсе. Несмотря на текущую проблему с связью, команда Ingenuity настроена на преодоление вызова и продолжение расширения границ исследования Красной планеты.

Часто задаваемые вопросы:

1. В чем состоит текущая проблема с маленьким вертолетом НАСА Ingenuity на Марсе?

Маленький вертолет НАСА Ingenuity потерял связь во время своего 72-го полета на Марсе.

2. Когда Ingenuity прибыл на Марс?

Ingenuity прибыл на Марс в 2021 году вместе с ровером Perseverance.

3. Что было значительным в миссии Ingenuity на Марсе?

Ingenuity стал первым механизированным средством, способным летать автономно на другой планете.

4. Как Ingenuity передает данные о полете на Землю?

Данные о полете вертолета передаются на Землю через ровер Perseverance.

5. Что произошло во время последнего полета Ingenuity?

Во время последнего полета Ingenuity успешно достиг высоты 12 метров, но связь с ровером прервалась преждевременно во время запланированной посадки.

6. Что делает НАСА для восстановления связи с Ingenuity?

Команда Ingenuity НАСА в настоящее время анализирует доступные данные и исследует варианты восстановления связи. Одна из возможностей — приблизить ровер Perseverance к Ingenuity для визуального осмотра.

7. Сталкивался ли Ingenuity с проблемами связи ранее?

Да, это не первый раз, когда НАСА потеряло связь с вертолетом. Раннее Ingenuity находился вне связи в течение двух месяцев.

8. Какую цель превзошел Ingenuity?

Несмотря на проблемы с коммуникацией, Ingenuity превзошел свою первоначальную задачу — совершить пять полетов в течение 30 дней. Он преодолел расстояние более 17 километров и достигал высоты до 24 метров.

9. Как Ingenuity выживает в суровой марсианской среде?

Ingenuity выдерживает холодные температуры в ночное время на Марсе, но сохраняется теплым за счет солнечных батарей, которые заряжают его аккумуляторы в светлое время суток.

10. Какая роль Ingenuity в миссии с ровером Perseverance?

Ingenuity служит в качестве воздушного разведчика, помогая роверу Perseverance в поиске возможных признаков древней микробной жизни на Марсе.

Определения:

— Марс: Четвёртая планета от Солнца в нашей солнечной системе. Она часто называется «Красной планетой» из-за своего красноватого вида.

— Автономный: Способный работать независимо без контроля или вмешательства человека.

— Вертолет: Тип воздушного судна, использующего один или несколько роторов (лопастей) для взлета и движения, например, вертолет.

— Perseverance: Название ровера, который прибыл на Марс вместе с Ingenuity. Это роботизированный ровер размером с автомобиль, предназначенный для исследования поверхности Марса.

— Микробиальная жизнь: Жизнь, слишком маленькая для наблюдения без использования микроскопа, такая как бактерии или грибы.

Предлагаемые связи:

— НАСА

— Программа исследования Марса