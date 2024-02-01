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Cholesterol Precursor Found to Protect Cancer Cells, Potentially Opening New Avenues for Treatment
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Найден предшественник холестерина, защищающий раковые клетки, открывая новые пути для лечения

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature, раскрыло неожиданное открытие о 7-дегидрохолестерине (7-DHC), предшественнике холестерина, который ранее считался вредным. Вопреки предыдущим предположениям, исследователи под руководством профессора Жозе Педро Фридманн Анджели из Университета Вюрцбурга обнаружили, что 7-DHC на самом деле играет ключевую роль в защите раковых клеток от гибели. Это новое понимание проливает свет на потенциал разработки инновационных подходов в исследовании рака и его лечении.

Исследовательская группа показала, что 7-DHC действует как антиоксидант, интегрируясь в клеточные мембраны. Таким образом, он помогает предотвратить ферроптоз, определенный тип клеточной смерти. Ферроптоз связан с различными заболеваниями, включая рак. Эта неожиданная защитная функция 7-DHC предполагает, что нацеливание на биосинтез холестерина, включающего 7-DHC, может быть многообещающей стратегией для подавления ферроптоза и улучшения лечения рака.

Важность этого открытия заключается в его потенциальных последствиях для разработки новых ингибиторов, специально нацеленных на биосинтез холестерина, что уже является широкоиспользуемой практикой в медицине. Полученные результаты исследования приглашают к дальнейшему изучению эффектов накопления 7-DHC во время развития опухоли, предоставляя возможность исследовать новые терапевтические подходы.

Сотрудничество с учеными из Дрезденского технического университета, Хельмгольцевского центра Мюнхена, Оттавского университета и Немецкого онкологического исследовательского центра в Гейдельберге позволило команде Вюрцбурга сделать значительные успехи в раскрытии защитной роли 7-DHC. Совместные усилия объединяют знания из различных учреждений, увеличивая достоверность и потенциальное воздействие исследования.

В то время как холестерин обычно связан с проблемами здоровья, такими как сердечная болезнь и диабет, открытие 7-DHC в качестве антиоксиданта открывает новые возможности для исследований. Мониторинг изменений уровней 7-DHC может предложить ценные данные о различных заболеваниях. Кроме того, исследование лекарств, блокирующих производство 7-DHC в сочетании с другими терапиями, может оказать положительное влияние на лечение рака.

Исследование также требует дальнейших эпидемиологических исследований для понимания связи между препаратами, модулирующими ферроптоз, и возникновением рака. С учетом таких препаратов, как тразодон, уже одобренных Администрацией по контролю за продуктами питания и лекарствами США, изучение потенциальной связи между увеличением уровней 7-DHC в плазме и возникновением рака и метастазов становится важным.

Это прорывное исследование, поддержанное Немецким фондом научных исследований (DFG), Междисциплинарным центром клинических исследований Вюрцбурга (IZKF) и Фондом Хосе Каррераса по лечению лейкемии, открывает новые возможности в исследовании и лечении рака. Раскрыв защитную роль 7-DHC, исследователи предоставили новую перспективу на биологическую сложность выживания раковых клеток и потенциальные стратегии борьбы с этим заболеванием.

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