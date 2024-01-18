Миссия Axiom-3 компании SpaceX на Международную космическую станцию задержана

Предстоящая миссия Axiom-3, частный запуск компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС), была перенесена с среды на четверг. Задержка произошла, чтобы дать SpaceX дополнительное время для необходимых предстартовых проверок и анализа данных о ракете Falcon 9 и капсуле Crew Dragon.

Если все пойдет по плану, ракета Falcon 9 взлетит с космодрома Кеннеди во Флориде в 16:49 по восточному времени в четверг. Прямая трансляция начальных этапов миссии и прибытия экипажа на МКС в субботу утром будет доступна для просмотра. Подробности о том, как посмотреть трансляцию, можно найти на веб-сайте Digital Trends.

Экипаж Axiom-3, включающий астронавта Европейского космического агентства Маркуса Вандта, командира Майкла Лопеса-Алегрию, пилота Вальтера Вильядея и специалиста по миссиям Альпера Гезеравчы, присоединится к текущему семикратному экипажу на МКС. Для Вандта и Гезеравчы это будет первая поездка в космос, в то время как Лопес-Алегрия и Вильядей уже имеют опыт работы в орбите. Во время пребывания на МКС экипаж Axiom-3 будет участвовать в более чем 30 научных экспериментах и проводить более 50 мероприятий удаленного общения с организациями на Земле.

Миссия Axiom-3 является важным этапом, поскольку она станет первым пилотируемым запуском с американской территории с момента миссии Crew-7 компании SpaceX в августе 2023 года. Axiom Space, организатор миссии, ранее провела две частно финансируемые миссии на МКС в 2022 и 2023 годах. Однако это будет первая вариант миссии с финансированием от европейских астронавтов.

Погодные условия на Космическом побережье в настоящее время благоприятны для перенесенного запуска в четверг. В случае каких-либо последних технических проблем, SpaceX будет предоставлять обновления в своих социальных сетях. Обратите внимание на возможные изменения графика запуска, если вы планируете следить за прямой трансляцией этой исторической миссии.

[Часто задаваемые вопросы]

1. Что такое миссия Axiom-3?

Миссия Axiom-3 — это частный запуск на Международную космическую станцию (МКС), организованный компанией Axiom Space. Это будет первый пилотируемый запуск с американской территории с момента миссии Crew-7 компании SpaceX в августе 2023 года.

2. Почему запуск миссии Axiom-3 был перенесен?

Запуск миссии Axiom-3 был перенесен с среды на четверг, чтобы дать SpaceX дополнительное время для проведения предстартовых проверок и анализа данных о ракете Falcon 9 и капсуле Crew Dragon.

3. Когда состоится взлет ракеты Falcon 9?

Взлет ракеты Falcon 9 запланирован на 16:49 по восточному времени в четверг с космодрома Кеннеди во Флориде.

4. Как я могу посмотреть прямую трансляцию миссии Axiom-3?

Подробности о том, как посмотреть прямую трансляцию начальных этапов миссии Axiom-3 и прибытия экипажа на МКС в субботу утром, можно найти на веб-сайте Digital Trends.

5. Кто входит в экипаж миссии Axiom-3?

В состав экипажа миссии Axiom-3 входят астронавт Европейского космического агентства Маркус Вандт, командир Майкл Лопес-Алегрия, пилот Вальтер Вильядей и специалист по миссиям Альпер Гезеравчы.

6. Что будет делать экипаж миссии Axiom-3 во время пребывания на МКС?

Во время пребывания на МКС, экипаж миссии Axiom-3 будет участвовать в более чем 30 научных экспериментах и проводить более 50 мероприятий удаленного общения с организациями на Земле.

7. Какова значимость миссии Axiom-3?

Миссия Axiom-3 является значимой, поскольку это будет первая частная миссия с финансированием от европейских астронавтов, а также первый пилотируемый запуск с американской территории с момента миссии Crew-7 компании SpaceX в августе 2023 года.

8. Как я могу быть в курсе всех изменений в графике запуска?

В случае каких-либо последних технических проблем, SpaceX будет предоставлять обновления в своих социальных сетях. Обратите внимание на возможные изменения графика запуска, если вы планируете просмотр трансляции этой исторической миссии.