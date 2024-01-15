Миссия посадочного модуля заканчивается разочарованием

Амбициозная миссия лунного посадочного модуля от Astrobotic Technology, которая стремилась сделать историю, отправив американский космический аппарат на Луну, страдала от неудач. На прошлой неделе миссия столкнулась с утечкой горючего, что заставило модуль изменить курс и направиться обратно к Земле, где ожидается его сжигание в атмосфере.

Миссия Перегрин 1, как ее называли, являлась значительным достижением как для Astrobotic, так и для Соединенных Штатов. Это был бы первый раз за более чем 50 лет, когда США вернулись на поверхность Луны.

Посадочный модуль был запущен из станции Кейп Канаверал Космической Силы во Флориде на ракете «Vulcan» компании United Launch Alliance. Однако вскоре после запуска Astrobotic обнаружил неисправность тяговой системы, что привело к серьезной потере горючего для модуля.

Несмотря на попытки устранить утечку горючего, Astrobotic теперь пришло к выводу, что мягкая посадка на Луну невозможна. Вместо этого они ожидают, что модуль войдет в атмосферу Земли и сгорит.

Стартап Astrobotic из Питтсбурга изначально надеялся достичь максимально близкой посадки на поверхность Луны перед исчерпанием топлива. Однако утечка горючего привела к тому, что такой сценарий стал невозможным.

Научный администратор НАСА Ники Фокс признал сложности, связанные с отправкой космического аппарата на Луну, и выразил признательность Astrobotic за их труд и преданность.

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