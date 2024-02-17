Медицинские журналы под огнем критики: раскрытие недостатков в раковом исследовании

В ходе преследования медицинских прорывов всплывают обеспокоенности относительно честности и тщательного изучения исследовательских статей по онкологии. По информации New York Times, медицинские журналы не имеют необходимого уровня проверки публикаций в этой области. Статья сфокусирована на ведущем онкологе Колумбийского университета, докторе Сэме Юне, чьи 26 опубликованных исследований вызвали подозрения в нарушении данных и повторном использовании изображений.

Ранее указанные исследования привлекли внимание бдительного британского ученого доктора Шолто Дэвида, который опубликовал сообщение на блоге и сайте для обсуждения научных вопросов, в результате чего эти исследования подверглись тщательному анализу. Изображения раковых клеток, мышей и опухолей, вероятно, использовались для разных исследований, что бросает сомнение на достоверность полученных результатов. Одно исследование о раке желудка тихо было отозвано после возникновения сомнений, а другое было отозвано медицинским журналом после обращения со стороны The New York Times.

Эта тревожная ситуация вызвала расследование в Мемориальной клинике Слоана Кеттеринга в Нью-Йорке, где было проведено большинство исследований доктора Юна. Однако, этот случай стал катализатором более широких обеспокоенностей относительно строгости процесса рецензирования научных публикаций. Микробиолог Елизавета Бик подчеркивает, что медицинские журналы часто выполняют минимальный объем надзора, что вызывает вопросы о их роли в обеспечении надежности научных исследований.

Интересно, что новейшие достижения в технологии предлагают потенциальное решение для этой проблемы. Последние AI-технологии используются детективами при исследовании сомнительных исследований для выявления несоответствий. Это соответствует текущим усилиям по привлечению исследователей к ответственности и поддержанию целостности научных знаний.

Доктор Юн решил не комментировать этот вопрос, и его младший коллега также остается молчаливым. Во время разбирательства этого скандала, он служит ярким напоминанием о необходимости научного сообщества придерживаться строгого анализа и поддерживать жесткие стандарты для продвижения медицинских исследований этично и эффективно. Разрешая выявленные в этом случае недостатки, мы можем проложить путь к более прозрачному и надежному будущему в онкологических исследованиях.

Часто задаваемые вопросы:

1. Какая основная проблема обсуждается в статье?

Основная проблема, обсуждаемая в статье, заключается в отсутствии тщательного изучения и честности в исследовательских статьях по раку, публикуемых в медицинских журналах.

2. На кого сфокусирована статья?

Статья фокусируется на докторе Сэме Юне, ведущем онкологе Колумбийского университета, чьи опубликованные исследования вызвали подозрения в нарушении данных и повторном использовании изображений.

3. Что вызвало сомнения в достоверности исследований доктора Юна?

Изображения раковых клеток, мышей и опухолей, вероятно, использовались для разных исследований, что вызывает сомнение в достоверности полученных результатов.

4. Какие действия были предприняты в отношении исследований доктора Юна?

Расследование было начато в Мемориальной клинике Слоана Кеттеринга в Нью-Йорке, где было проведено большинство исследований доктора Юна. Одно исследование о раке желудка тихо было отозвано, а другое было отозвано медицинским журналом после опроса со стороны The New York Times.

5. Как AI-технологии помогают выявлять несоответствия в исследованиях?

Детективы, исследующие сомнительное исследование, теперь используют AI-технологии для помощи в выявлении любых несоответствий, что может помочь поддерживать надежность научных знаний.

Определения:

1. Тщательный анализ: Подробное и внимательное изучение или проверка.

2. Повторное использование: Адаптация или использование чего-либо в целях, отличных от первоначально задуманных.

3. Достоверность: Степень, в которой нечто основано на правде или доказательствах; качество, основанное на логическом или фактическом уровне.

4. Недостаточный: Содержащий ошибки или ошибки; не идеальный или полностью верный.

5. Отозвано: Официально отозвано или удалено, обычно по отношению к опубликованному произведению.

Предлагаемые связанные ссылки:

1. The New York Times

2. Колумбийский университет

3. Мемориальная клиника Слоана Кеттеринга

4. PubMed