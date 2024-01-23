Космический аппарат IMAP НАСА: Раскрытие секретов межзвездной пыли

НАСА готовится отправиться в смелую миссию в следующем году с запуском космического аппарата для интерстелларного картирования и ускорения (IMAP). Этот аппарат предназначен для захвата мельчайших частиц пыли, попадающих в нашу солнечную систему из межзвездного пространства, чтобы раскрыть секреты строительных блоков нашего космического двора.

В то время как основное внимание IMAP будет уделено изучению гелиосферы, сферы, созданной Солнцем, которая защищает Землю и другие планеты от космического излучения, один из его ключевых инструментов — эксперимент по изучению интерстелларной пыли (IDEX) сыграет важную роль в миссии. Большой барабанообразный IDEX предназначен для захвата и анализа крошечных частиц пыли, проникающих через гелиосферу и путешествующих в нашу солнечную систему.

Ранее рассматриваемые как простые помехи, которые нарушали измерения звездных расстояний, эти частицы пыли теперь признаны ценными источниками знаний о формировании галактик, молекулярных облаков и планет. Исходящие из звезд и выброшенные в космос во время взрывных смертей звезд, так называемых сверхновых, они несут важную информацию о своих собственных процессах формирования и различных явлениях, с которыми они сталкиваются во время своих межзвездных путешествий.

Захватить эти частицы пыли — нелегкая задача из-за их крошечного размера и скорости, достигающей 100 000 миль в час (160 000 км/ч). Однако команда IMAP готова к этому вызову. Когда зонд IMAP достигнет своей цели в точке Лагранжа 1, примерно в 1 миллионе миль (1,6 миллиона километров) от Земли, IDEX раскроет свой апертуру и будет действовать подобно горбатой китой, собирая мелькающие частицы пыли.

После захвата эти частицы испарятся, образуя облако ионов, что позволит ученым анализировать их химический состав и получить более глубокое понимание их состава. Из-за редкости этих частиц пыли в нашей солнечной системе, ожидается, что IMAP сможет собрать всего несколько сотен частиц за свой двухлетний рабочий период.

Космический аппарат IMAP, с инструментом IDEX, недавно был доставлен в Лабораторию прикладной физики университета Джона Хопкинса в Мэриленде. Здесь он будет установлен на космический аппарат в подготовке к запуску, запланированному на апрель или май следующего года.

По мере того как IMAP отправляется в свою миссию, изучая гелиосферу и захватывая частицы межзвездной пыли, ученые надеются раскрыть бесценные новые знания о происхождении и составе нашей солнечной системы. В этих крошечных точках космической истории скрыты тайны, которые могут помочь разгадать мистерии вселенной.

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