Передовое исследование, опубликованное журналом «Planetary Science Journal», предоставляет захватывающие инсайты в уменьшение размеров Луны и последующее образование лунных землетрясений. В процессе охлаждения ядра Луны, ее окружность сократилась примерно на 150 футов в определенный период.

Исследование, проведенное учеными из ведущих институтов, включая NASA, Смитсоновский институт, Университет штата Аризона и Мэрилендский университет, пролило свет на будущее поверхности Луны, особенно в районе Южного полюса Луны, который представляет особый интерес для миссии «Артемида III» американского космического агентства.

Вместо привлечения прямых цитат, исследование предполагает, что процесс уменьшения Луны может вызывать мелкие лунные землетрясения, способные вызывать значительное дрожание земли в регионе Южного полюса Луны. Подобные землетрясения могут возникать в результате зазубрин на существующих разломах или формирования новых поддатых разломов.

В ходе исследования были использованы данные, полученные камерой Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC) на борту космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). Анализируя изображения, полученные LROC, ученым удалось обнаружить множество малых и молодых поддатых разломов, разбросанных в различных местах лунной коры.

Интересно, что процесс уменьшения Луны можно сравнить с морщинами на винограде, что поддается пониманию иллюстративным образом и разделяется NASA. Однако последствия этого уменьшения намного более драматичны. В отличие от землетрясений на Земле, лунные землетрясения могут продолжаться несколько часов или даже целое послеполуденное время, оказывая значительное влияние.

Это исследование переворачивает наше представление о геологических процессах на Луне и подчеркивает важность продолжения исследований в изучении динамики нашего небесного соседа. Дальнейшие исследования влияния уменьшения размера Луны и лунных землетрясений позволят не только расширить наши научные знания, но и способствовать будущим космическим миссиям.

Часто задаваемые вопросы:

В: Что показало последнее исследование, опубликованное в «Planetary Science Journal», о Луне?

О: Исследование предоставило инсайты в уменьшение размеров Луны и формирование лунных землетрясений.

В: На сколько уменьшилась окружность Луны?

О: Окружность Луны уменьшилась примерно на 150 футов в определенный период.

В: Кто руководил исследованием?

О: Исследование провели ученые из NASA, Смитсоновского института, штата Аризона и Мэрилендского университета.

В: Какой регион Луны представляет особый интерес для миссии «Артемида III» американского космического агентства?

О: Южный полюс Луны представляет особый интерес для миссии «Артемида III».

В: Как возникают лунные землетрясения?

О: Лунные землетрясения могут возникать вследствие процесса уменьшения Луны, что приводит к зазубринам на существующих разломах или формированию новых поддатых разломов.

В: Какие данные были использованы в исследовании?

О: В исследовании использовались данные с камеры Lunar Reconnaissance Orbiter (LROC), установленной на борту космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO).

В: Какую визуальную аналогию использовала NASA для описания процесса уменьшения Луны?

О: Процесс уменьшения Луны можно сравнить с морщинами на винограде.

В: Как лунные землетрясения отличаются от землетрясений на Земле?

О: В отличие от землетрясений на Земле, которые относительно кратковременны, лунные землетрясения могут продолжаться несколько часов или даже целое послеполуденное время.

Определения:

— Южный полюс Луны: Регион, расположенный в самой южной точке Луны.

— Поддатые разломы: Тип разлома, при котором одна порода смещается над другой, часто приводя к образованию гор или скал.

Предлагаемые связанные ссылки:

— NASA

— Смитсоновский институт

— Университет штата Аризона

— Мэрилендский университет