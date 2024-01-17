Знакомьтесь с FiiO KA17: миниатюрным чудом для любителей музыки

Ощутите мощь премиального звука в ладони своей руки с помощью FiiO KA17. Этот компактный ЦАП полон передовых функций, которые поднимут ваше звуковое восприятие на новый уровень. Благодаря своему стильному дизайну и компонентам высочайшего качества, KA17 является истинным чудом инженерии.

В основе KA17 находятся два флагманских ЦАПа ESS ES9069Q, обеспечивающие исключительное качество звука с непревзойденной точностью. Сочетание с усилителем THX AAA 78+ и USB SoC XMOS XU316 делает этот ЦАП гарантом точного воспроизведения каждой нюанса вашей аудиозаписи.

Одной из впечатляющих особенностей KA17 является его впечатляющая выходная мощность до 650 мВт. Это означает, что даже самые требовательные наушники могут быть использованы на полную мощность, обеспечивая вам по-настоящему захватывающее звуковое впечатление. Кроме того, KA17 предлагает уникальный режим «настольного» использования, который позволяет вручную усилить выходную мощность, дополнительно улучшая ваше аудио-наслаждение.

KA17 не только мощный, но и универсальный. Он оснащен как односторонним (3,5 мм), так и симметричным (4,4 мм) выходами для наушников, предоставляя вам свободу выбора предпочитаемых наушников. Выход 3,5 мм также может использоваться в качестве SPDIF-выхода, что добавляет гибкости.

Управление и настройка вашего звукового восприятия легки с встроенным дисплеем и приложением FiiO Control. Приложение, доступное как для Android, так и для iOS, позволяет вам удаленно управлять настройками KA17, включая уровень усиления, режим фильтра, SPDIF-выход, параметрический эквалайзер, яркость экрана и контроль громкости. KA17 предоставляет вам полный контроль над аудио.

Не упустите возможность приобрести FiiO KA17 всего за $199 на сайте GeekWills. Это миниатюрное устройство доступно в черном и синем цветовых вариантах, чтобы вы могли выбрать тот, который соответствует вашему стилю.

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