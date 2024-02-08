Захватывающий цикл закрытий Сарос

Ближайшее полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года — всего лишь одно из множества затмений, которые следуют определенному циклу, известному как цикл Сарос. Этот цикл, а именно Сарос 139, захватило внимание астрономов и энтузиастов затмения по всему миру. Цикл Сарос — это повторяющийся шаблон, который повторяется примерно каждые 18,03 года или 6 585 1/3 дня. Это соответствует 223 возвращениям к новой луне, которая происходит каждые 29,530589 дней.

Предыдущее затмение в Сарос 139 произошло 29 марта 2006 года, почти за 18 лет и 10 1/3 дня до предстоящего события 8 апреля. Заранее можно сказать, что следующее затмение в этом цикле произойдет через 18 лет и 11 1/3 дня 20 апреля 2042 года. Интересно то, что каждое из этих затмений, несмотря на то, что происходят в различных географических местах, следуют одному и тому же шаблону по всему миру.

Сарос 139 начался 17 мая 1501 года, причем его первое затмение появилось в далеких северных регионах планеты. Последнее затмение этой серии предполагается произойти 3 июля 2763 года на побережье Антарктиды. Захватывающим в аспекте циклов Сарос является то, что те, которые начинаются от восходящего узла Луны, такие как Сарос 139, начинаются у Северного полюса и заканчиваются у Южного полюса. Напротив, циклы Сарос, совпадающие с нисходящим узлом Луны, начинаются в южных полярных регионах и заканчиваются в северных.

По мере продвижения серии Сарос 139, продолжительность центральных затмений постепенно увеличивается. 8 апреля 2024 года это затмение продлится 4 минуты и 28 секунд, что является самым длительным полным солнечным затмением в серии. По сравнению с предыдущим затмением 29 марта 2006 года с продолжительностью 4 минуты и 7 секунд, предстоящее событие будет дольше. Аналогично, затмение 20 апреля 2042 года будет еще длиннее, продолжительностью 4 минуты и 51 секунду.

Изумительно, серия Сарос 139 будет продолжать производить более длительные полные солнечные затмения в течение следующих 162 лет. Предполагается, что 16 июля 2186 года полное солнечное затмение в этой серии продлится впечатляющие 7 минут и 29 секунд. Это затмение будет удерживать рекорд самого длительного полного солнечного затмения в промежутке от 4000 года до 6000 года нашей эры, в течение 10 000 лет.

Уникальное совпадение факторов, таких как выравнивание Солнца и Луны и местонахождение самого большого затмения недалеко от экватора, способствует редкости этих долговременных затмений. В случае серии Сарос 139 пять из 43 полных затмений превышают семь минут по продолжительности. Эта серия выделяется среди 40 активных солнечных серий Сарос, которые есть в данный момент.

Предстоящее затмение 8 апреля станет 30-м затмением в великой последовательности полных солнечных затмений серии Сарос 139. С блестящим шаблоном и постоянным прогрессом в увеличении продолжительности затмений, Сарос 139 продолжает завораживать астрономов и энтузиастов затмений, напоминая нам о великолепии и цикличной природе небесных событий.

Часто задаваемые вопросы о цикле Сарос и затмении Сарос 139:

1. Что такое цикл Сарос и с какой периодичностью он повторяется?

Цикл Сарос — это повторяющийся шаблон затмений, который повторяется примерно каждые 18,03 года или 6 585 1/3 дня. Это соответствует 223 возвращениям к новой луне, которая происходит каждые 29,530589 дней.

2. Когда произошли предыдущее и предстоящее затмения в Сарос 139?

Предыдущее затмение в Сарос 139 произошло 29 марта 2006 года, а предстоящее затмение состоится 8 апреля 2024 года.

3. Следует ли каждое затмение в Сарос 139 одному и тому же шаблону по всему миру?

Да, несмотря на то, что происходят в различных географических местах, каждое затмение в Сарос 139 следуют одному и тому же шаблону по всему миру.

4. Где начался Сарос 139 и где он закончится?

Сарос 139 начался 17 мая 1501 года, причем его первое затмение появилось в далеких северных регионах планеты. Последнее затмение этой серии предполагается произойти 3 июля 2763 года на побережье Антарктиды.

5. Как меняется продолжительность центральных затмений в Сарос 139 со временем?

По мере продвижения серии Сарос 139, продолжительность центральных затмений постепенно увеличивается. Предстоящее затмение 8 апреля 2024 года продлится 4 минуты и 28 секунд, что является самым длительным полным солнечным затмением в серии. Затмение 20 апреля 2042 года будет еще длиннее с продолжительностью 4 минуты и 51 секунду. Серия будет продолжать производить более длительные полные солнечные затмения в течение следующих 162 лет, и цикл Сарос 139 прогнозируется, что 16 июля 2186 года состоится полное солнечное затмение, продолжительностью 7 минут и 29 секунд.

6. Почему циклы Сарос, начинающиеся от восходящего узла Луны, имеют другой путь, чем те, которые начинаются от нисходящего узла?

Циклы Сарос, которые начинаются от восходящего узла Луны, такие как Сарос 139, начинаются у Северного полюса и заканчиваются у Южного полюса. Напротив, циклы Сарос, совпадающие с нисходящим узлом Луны, начинаются в южных полярных регионах и заканчиваются в северных.

7. Что способствует редкости долговременных затмений в Сарос 139?

Уникальное совпадение факторов, таких как выравнивание Солнца и Луны и местонахождение самого большого затмения недалеко от экватора, способствуют редкости этих долговременных затмений. Пять из 43 полных затмений в Сарос 139 превышают семь минут по продолжительности, выделяя его среди 40 активных солнечных серий Сарос.

8. Сколько затмений произошло в серии Сарос 139 до сих пор?

Предстоящее затмение 8 апреля станет 30-м затмением в великой последовательности полных солнечных затмений серии Сарос 139.

Ключевые термины:

— Цикл Сарос: Повторяющийся шаблон затмений, который повторяется примерно каждые 18,03 лет.

— Сарос 139: Конкретный цикл Сарос, начавшийся 17 мая 1501 года и продолжающийся до 3 июля 2763 года.

— Центральные затмения: Затмения, при которых Луна полностью закрывает Солнце.

— Восходящий узел: Точка, где Луна пересекает орбиту Земли, двигаясь с юга на север.

— Нисходящий узел: Точка, где Луна пересекает орбиту Земли, двигаясь с севера на юг.