Загадочные марсианские ледяные плиты раскрывают секреты о прошлом планеты

Новые исследования пролили свет на захватывающее открытие о Марсе — огромные ледяные плиты, скрытые под экватором планеты. Этот лед имеет необычайную толщину в несколько километров и может покрыть всю поверхность Марса, если растопиться. Исследования оценивают, что получившийся океан будет иметь глубину от 1,5 до 2,7 метров.

Местоположение этого ледяного запаса — регион Формации Медузы Фосса — было впервые обнаружено в 2007 году. До сих пор ученые не были уверены в составе этого загадочного находки. Однако с использованием передовых технологий им удалось подтвердить, что отложения еще более толстые, чем предполагалось ранее, и достигают внушительной толщины до 3,7 километров.

Геолог Томас Уоттерс из Смитсоновского института выразил свое волнение, заявив: «Радарные сигналы соответствуют тому, что мы ожидаем увидеть от слоистого льда и аналогичны сигналам, которые мы наблюдаем от полярных шапок Марса, которые известно, что содержат много льда».

Это открытие свидетельствует о том, что Марс мог однажды поддерживать жизнь, так как ранее было доказано, что на планете когда-то текли реки. Исторически это первый раз, когда на Марсе обнаружено значительное количество воды у экватора.

Формация Медузы Фосса, простирающаяся примерно на 5000 километров вдоль экватора, озадачила исследователей с момента ее первого обнаружения. Предположения о ее природе варьировались от пыли до вулканического пепла или остатков прошлого Марса. Однако огромный размер и высота этой структуры указывали на то, что она содержит что-то значительное.

Дальнейший анализ исключил возможность того, что формация состоит из уплотненной пыли. Физик Андреа Чиккетти из Национального института астрофизики Италии объяснил: «Учитывая ее глубину, если ФФ была просто огромной кучей пыли, мы ожидали бы, что она сомкнется под своим весом». Вместо этого они пришли к заключению, что эта загадочная структура, скорее всего, плотнее и напоминает лед.

Хотя присутствие воды на Марсе хорошо известно, судьба его огромных запасов остается неизвестной. Недавние открытия в Формации Медузы Фосса предлагают ценные понимания этой продолжающейся загадки. Понимая, что произошло с водой на Марсе, ученые могут раскрыть прошлое планеты и выявить потенциальные условия для создания жизни.

Ледяные плиты обнаружены под экватором Марса: Часто задаваемые вопросы

Какое главное открытие о Марсе упоминается в статье?

Главное открытие заключается в существовании огромных ледяных плит, скрытых под экватором Марса. Этот лед имеет несколько километровую толщину и может покрыть всю поверхность Марса при растапливании.

Где находится этот ледяной запас?

Ледяной запас находится в регионе Формации Медузы Фосса, который был впервые обнаружен в 2007 году. Регион простирается примерно на 5000 километров вдоль экватора Марса.

Какая толщина ледяных отложений?

Измерения оценивают толщину ледяных отложений до впечатляющих 3,7 километров.

Какова значимость обнаруженных радиосигналов?

Геолог Томас Уоттерс из Смитсоновского института утверждает, что радиосигналы соответствуют ожидаемым сигналам от слоистого льда, аналогичным сигналам, обнаруженным у полярных шапок Марса, которые известно, что богаты льдом.

Какое значение имеет это открытие для прошлого Марса?

Открытие свидетельствует о том, что Марс мог однажды поддерживать жизнь, так как предыдущие доказательства указывали на то, что на планете ранее текли реки. Это первый раз, когда значительное количество воды было обнаружено у экватора Марса.

Какие были первоначальные предположения о Формации Медузы Фосса?

Первоначальные предположения о природе формации варьировались от пыли до вулканического пепла или остатков прошлого Марса. Однако огромный размер и высота структуры указывали на то, что она содержит что-то значительное.

Почему возможность состояния формации из уплотненной пыли была отвергнута?

Ученые пришли к выводу, что формация не может состоять из уплотненной пыли из-за ее глубины. Если бы это была огромная куча пыли, ожидалось бы, что она станет уплотненной под своим весом. Вместо этого они считают, что формация скорее всего плотная и напоминает лед.

Какие понимания предлагают недавние открытия?

Недавние открытия предлагают ценные понимания о судьбе воды на Марсе и помогут ученым понять прошлое планеты и выявить потенциальные условия для создания жизни.

Определения:

— Формация Медузы Фосса: Регион на Марсе, простирающийся примерно на 5000 километров вдоль экватора планеты и характеризующийся загадочными геологическими особенностями.

— Экватор: Мнимый круг в середине планеты, перпендикулярный ее оси вращения. На Марсе это линия, находящаяся на полпути между северным и южным полюсами.

— Богатый льдом: Содержащий высокую концентрацию льда.

Предлагаемые связанные ссылки:

— NASA

— Программа исследования Марса

— Лунный и планетарный институт

— Лаборатория реактивного движения