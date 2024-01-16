Древняя рептилия раскрыта: найдена самая старая окаменевшая кожа

Ученые обнаружили самую древнюю когда-либо записанную окаменевшую кожу, принадлежащую раннему виду рептилий, который жил примерно 290 миллионов лет назад. Это значительное открытие, так как оно превосходит предыдущий рекорд на 130 миллионов лет.

Окаменевшая кожа, датируемая эрой палеозоя, имеет схожие характеристики с кожей других древних видов рептилий. Он украшен гравийными, не перекрывающимися чешуйками, которые сильно напоминают кожу вымерших динозавров из периода мелового и крокодилов. Кроме того, шарнирные зоны между чешуями напоминают структуры, найденные у змей и червеобразных ящериц.

Исследователи были поражены, когда поняли, что найденная ими кожа технически является самой старой когда-либо обнаруженной хорошо мумифицированной кожей. Предыдущие примеры сохраненной кожи обычно имели форму отпечатков, поэтому это находка особенно удивительна. Новая находка кожи впечатляет тем, что она на 130 миллионов лет старше самой старой ранее известной хорошо мумифицированной кожи, преимущественно из динозавров.

Окаменелая кожа, найденная в пещерной системе Richards Spur в Оклахоме, имеет размер примерно с ноготь. Ее сохранение можно объяснить сложным сочетанием мелких глинистых осадков и просачивания масла в безкислородной среде. Вероятно, эти условия замедлили разложение и облегчили процесс окаменения.

При микроскопическом исследовании исследователи обнаружили эпидермальные ткани, обычно встречающиеся у амниот, группы позвоночных, включающих рептилий, птиц и млекопитающих, эволюционировавших от земноводных предков. Это обнаружение свидетельствует о том, что древние рептилии напоминали крокодилов, ящериц, угрей и змей.

Несмотря на это замечательное открытие, исследователям столкнулись с ограничениями в своем исследовании. Они не смогли определить вид животного или конкретную часть тела, откуда происходит кожа, в силу отсутствия скелета или других останков.

Тем не менее, древняя кожа предоставляет ценные сведения о переходе видов из водной в сухопутную среду. Структура кожи, вероятно, сыграла важную роль в защите органов от внешних воздействий, позволяя существам выживать и процветать на суше. Это решающее эволюционное развитие в конечном итоге привело к появлению птиц, млекопитающих и рептилий.

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