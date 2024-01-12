Древний ископаемый головной череп осетра обнаружен в речной долине Эдмонтон

В поразительном открытии, пешеходы в парке Капилано наткнулись на фрагмент 72-миллионолетнего головного черепа осетра в феврале 2023 года. Сначала исследователи из Университета Альберты ошибочно приняли его за кожу динозавра, однако подтвердили, что фрагмент принадлежит древнему осетру. Они оценивают, что рыба имела бы длину около двух метров во время своей жизни.

Это открытие является первым новым видом ископаемой рыбы, найденной в Эдмонтоне. Ему было дано название Boreiosturion labyrinthicus, название указывает на сложные лабиринтоподобные узоры на черепе. Люк Нельсон, соавтор недавнего исследования этого открытия, заявил, что наиболее увлекательным аспектом ископаемого являются уникальные узоры на задней части черепа. Такие узоры не наблюдались у осетров того времени.

Осетры до сих пор можно встретить в пресноводных средах Северной Америки, включая реку Северный Саскачеван, где они защищены. Обнаружение этого ископаемого заполняет пробел в понимании распространения осетров в конце периода мелового века, перед массовым вымиранием динозавров.

Это открытие также связывает географическую разницу в находках осетра. Ранее останки осетров были обнаружены в южной части Альберты, Монтане, Северной Дакоте, Аляске и дальше на север в реке Пис. Факт того, что древний осетр является предком современных видов, придает ему особую значимость. В Эдмонтоне по-прежнему водятся озерные осетры, достигающие двух метров длиной.

Люк Нельсон подчеркивает важность сообщения о любых ископаемых открытиях в Университет Альберты или Музей королевского Тиррелла. Такие находки могут дать ценные сведения о эволюционной истории и экосистеме прошлого. Кроме того, он подчеркивает необходимость защиты текущей популяции осетров в реке Северный Саскачеван, так как это одна из самых крупных телесных рыб, существующих с времен динозавров.

Ископаемый головной череп осетра сейчас находится в лаборатории позвоночной палеонтологии Университета Альберты, где будут проведены дальнейшие исследования и анализ.

Вывод:

В речной долине Эдмонтона был обнаружен головной череп ископаемого осетра 72 миллионов лет назад, что делает его первым новым видом древней рыбы, найденной в этом районе. Имя Boreiosturion labyrinthicus дано ему из-за сложных узоров на его черепе. Этот ископаемый осетр заполняет пробел в знании о его распределении в период мелового века. Находка также связывает различные географические регионы, где находились осетры. Ископаемый осетр выявляет уникальные узоры, ранее не наблюдавшиеся у осетров того времени. Открытие подчеркивает важность сообщения о любых находках ископаемых в институты палеонтологии и акцентирует внимание на необходимости защиты текущей популяции осетров в реке Северный Саскачеван.

FAQ:

В: Что было обнаружено в речной долине Эдмонтона?

О: Обнаружен ископаемый головной череп осетра возрастом 72 миллиона лет.

В: Как называется ископаемый вид?

О: Его назвали Boreiosturion labyrinthicus.

В: Что особенного в узорах ископаемого?

O: Узоры на задней части черепа являются уникальными и ранее не наблюдались у осетров того времени.

В: В чем значимость географического распределения ископаемого?

O: Ископаемый осетр заполняет пробел между южной Альбертой, Монтаной, Северной Дакотой и Аляской, а также рекой Пис на севере.

В: В чем важность сообщения об ископаемых находках?

O: Сообщение об ископаемых находках позволяет палеонтологам получить больше знаний о прошлых экосистемах и мире в разные исторические периоды.

В: В чем важность защиты популяции осетров?

O: Осетры являются одной из самых крупных телесных рыб и существуют с времен динозавров. Защищая их, мы можем сохранить вид с долгой эволюционной историей.