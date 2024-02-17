Будущее космических аппаратов: устойчивое решение с деревянными спутниками

Японские ученые разработали переломный космический аппарат, полностью изготовленный из древесины. Зонд LignoSat, построенный из древесины магнолии, оказался чрезвычайно стабильным и устойчивым к трещинам во время экспериментов на Международной космической станции (МКС). Исследователи из Киотского университета и компании Sumitomo Forestry сотрудничали в этом проекте, чтобы исследовать возможность использования биоразлагаемых материалов, таких как дерево, в качестве экологически чистых альтернатив металлу, которые традиционно используются при строительстве спутников.

Негативное воздействие на окружающую среду, вызванное сжиганием спутников при повторном входе в атмосферу Земли, вызывает беспокойство среди экспертов. Микроскопические алуминиевые частицы, образующиеся во время этого процесса, остаются в верхней атмосфере на протяжении нескольких лет, влияя на окружающую среду планеты. Исследователи из Киото стремились решить эту проблему, оценивая различные типы дерева на их способность выдержать испытания космического запуска и продолжительные полеты на орбите.

Лабораторные эксперименты, имитирующие космические условия, показали, что образцы дерева не претерпели измеримых изменений в массе и не показали признаков разложения или повреждения, что смутило исследователей. После этих первоначальных испытаний образцы были отправлены на МКС, где они прошли испытания на прочность в течение почти года. Удивительно, дерево показало лишь незначительные признаки повреждения. Отсутствие кислорода и живых организмов в космосе предотвращало сгорание или гниение дерева.

Из нескольких протестированных видов дерева, магнолийская древесина оказалась самой прочной. Это открытие привело к созданию деревянного спутника LignoSat Киотским университетом. Космический аппарат будет нести несколько экспериментов для оценки своей производительности на орбите, особенно в отношении измерения деформации деревянных конструкций в космосе. По словам главы проекта Кодзи Мурата, древесина прочна и стабильна только в одном направлении, но может быть подвержена размерным изменениям и трещинам в другом направлении.

Окончательное решение относительно ракеты для запуска LignoSat еще не принято, с вариантами, сузившимися до летнего полета на снабжающем космической станции ISS корабле Orbital Sciences Cygnus или аналогичной миссии SpaceX Dragon позже в этом году. В случае успеха этот инновационный космический аппарат может проложить путь к использованию дерева в качестве строительного материала для большего количества спутников. Учитывая ожидаемый ежегодный запуск более 2 тысяч спутников, экологическое воздействие осадков из алюминия от традиционных спутников, сгорающих при повторном входе в атмосферу, может стать значительной проблемой. В то же время деревянные спутники, такие как LignoSat, при повторном входе в атмосферу производили бы только мелкую группу биоразлагаемого пепла, тем самым устраняя потенциальные экологические риски, связанные с традиционными спутниками.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое зонд LignoSat?

Зонд LignoSat — это космический аппарат, полностью изготовленный из древесины, в частности из древесины магнолии. Он был разработан японскими учеными из Киотского университета и компании Sumitomo Forestry в качестве экологически чистой альтернативы традиционным металлическим спутникам.

2. Зачем разработали зонд LignoSat?

Цель разработки зонда LignoSat состояла в исследовании возможности использования биоразлагаемых материалов, таких как дерево, при строительстве спутников. Это связано с негативным воздействием на окружающую среду, вызванным сжиганием традиционных спутников при повторном входе в атмосферу Земли.

3. Какие экологические проблемы сопряжены с традиционными спутниками?

При сжигании традиционных спутников в атмосфере Земли образуются алуминиевые частицы, которые остаются в верхней атмосфере на протяжении нескольких лет, негативно влияя на окружающую среду. Использование дерева в качестве строительного материала для спутников направлено на смягчение этого экологического воздействия.

4. Какие результаты были получены в ходе экспериментов, проведенных на Международной космической станции?

Лабораторные эксперименты, имитирующие космические условия, показали, что образцы дерева (включая древесину магнолии) не претерпели измеримых изменений в массе, признаков разложения или повреждений. Испытания на прочность на МКС в течение почти года также показали минимальные признаки повреждения древесины.

5. Каковы преимущества использования дерева при строительстве спутников?

Дерево устойчиво к горению или гниению в космосе благодаря отсутствию кислорода и живых организмов. Кроме того, дерево может потенциально устранить экологические риски, связанные с традиционными спутниками, производя при повторном входе в атмосферу биоразлагаемый пепел вместо алуминиевых частиц.

6. Каков следующий шаг для зонда LignoSat?

Окончательное решение относительно ракеты для запуска зонда LignoSat пока не принято. Варианты включают летний полет на снабжающем МКС корабле Orbital Sciences Cygnus или аналогичную миссию SpaceX Dragon позже в этом году. Работа деревянного спутника будет тщательно отслеживаться, особенно в отношении измерения деформации деревянных конструкций в космосе.

7. Как использование дерева при строительстве спутников может повлиять на окружающую среду?

Учитывая ожидаемый ежегодный запуск более 2 тысяч спутников, экологическое воздействие осадков из алюминия от традиционных спутников, сгорающих при повторном входе в атмосферу, может стать значительной проблемой. В то же время деревянные спутники, такие как LignoSat, при повторном входе в атмосферу производили бы только мелкую группу биоразлагаемого пепла, тем самым устраняя потенциальные экологические риски.