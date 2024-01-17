Анонсирована открытая бета-версия Final Fantasy 14 Online на Xbox Series X/S

Анонсирована открытая бета-версия Final Fantasy 14 Online для Xbox Series X/S, позволяющая игрокам на этих консолях испытать высокооцененный MMORPG. Новость была поделена командой Xbox Wire, которая подтвердила, что открытая бета-версия поддерживает разрешение 4K на Xbox Series X и прогресс, достигнутый в бета-версии, сохранится в полной версии игры.

Это анонсировано после того, как Square Enix сообщила в прошлом году, что они выпустят Final Fantasy 14 на игровые консоли 9-го поколения Xbox. Фанаты с нетерпением ожидали появления игры на Xbox, так как она была доступна на других платформах с момента ее изначального выпуска в 2013 году.

Хотя сообщение на Xbox Wire, анонсирующее открытую бета-версию, было изначально опубликовано, а затем удалено, что вызвало путаницу среди фанатов, Xbox теперь прояснила, что это была ошибка, и извинилась за любую вызванную путаницу. Они заявили, что предоставят правильную дату выпуска открытой бета-версии, когда она станет доступной.

С предстоящей открытой бета-версией игроки Xbox Series X/S, наконец, получат возможность погрузиться в обширный мир Final Fantasy 14 Online. Они смогут исследовать богатую сюжетную линию, принять участие в захватывающих квестах и присоединиться к живому сообществу игроков.

Следите за обновлениями по открытой бета-версии Final Fantasy 14 Online для Xbox Series X/S и готовьтесь отправиться в эпическое приключение в одной из лучших историй Final Fantasy.

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