Vikram’s Matriz de Laser Retrorefletor fornece marco na superfície da Lua

Após o pouso bem-sucedido de Vikram na lua no ano passado, um de seus instrumentos está servindo como um marco perto do Polo Sul da lua. A Matriz de Laser Retrorefletor (LRA) em Vikram começou a fornecer “pontos de referência” na lua, permitindo marcadores de referência precisos. O Orbitador de Reconhecimento Lunar (LRO) da NASA recentemente usou o LRA para obter uma medição de alcance a laser detectando sinais refletidos por ele em 12 de dezembro de 2023.

Este experimento inovador envolveu a transmissão e reflexão de um feixe de laser entre uma nave espacial em órbita da NASA e o pequeno dispositivo LRA no módulo de pouso Vikram da ISRO. A NASA saudou essa conquista como um divisor de águas, abrindo novas possibilidades para localizar com precisão alvos na superfície da lua. Enviando pulsos de laser de uma espaçonave em movimento para uma estacionária e medindo o tempo que leva para a luz retornar, os cientistas podem determinar a localização precisa de objetos na lua.

O LRA em Vikram, que consiste em oito retrorefletores de cubo de canto em uma estrutura de suporte, permite medições a laser a partir de várias direções por qualquer espaçonave em órbita equipada com instrumentos adequados. Pesando apenas 20 gramas, este instrumento óptico passivo foi projetado para resistir por décadas na superfície lunar. Localizado perto do polo sul lunar desde 23 de agosto de 2023, o LRA de Vikram continuará a servir como uma estação geodésica de longo prazo e um marco importante para missões lunares em andamento e futuras.

Este marco não só ajuda a determinar com precisão a posição orbital da espaçonave, mas também ajuda a refinar o quadro geodésico lunar. Ao estudar a dinâmica, a estrutura interna e as anomalias gravitacionais da lua, os cientistas podem obter informações valiosas sobre nosso vizinho celestial. Além disso, o LRA em Chandrayaan-3 é a única versão em miniatura disponível perto do polo sul, o que o distingue de outros LRAs implantados na lua.

Embora a ISRO tenha recentemente trazido de volta o módulo de propulsão Chandrayaan-3 para orbitar a Terra, o LRA de Vikram continuará sendo um componente vital para a exploração lunar. Apesar desse contratempo, o objetivo principal da missão Chandrayaan-3 de demonstrar um pouso suave perto da região polar sul da lua e conduzir experimentos com Vikram e Pragyan, o rover lunar, continua intacto. Com avanços e descobertas contínuas, a lua continua a cativar cientistas e despertar a curiosidade sobre nosso lugar no universo.

Segue uma seção de perguntas frequentes com base nos principais tópicos e informações apresentadas no artigo:

1. O que é a Matriz de Laser Retrorefletor (LRA) em Vikram?

A LRA em Vikram é um instrumento óptico passivo composto por oito retrorefletores de cubo de canto em uma estrutura de suporte. Pesando apenas 20 gramas, foi projetada para resistir por décadas na superfície lunar.

2. Como a LRA em Vikram contribui para a exploração lunar?

A LRA em Vikram serve como um marco perto do Polo Sul da lua e fornece “pontos de referência” para marcadores de referência precisos. Permite medições a laser a partir de várias direções por qualquer espaçonave em órbita equipada com instrumentos adequados.

3. Qual foi o experimento inovador envolvendo a LRA?

O experimento envolveu a transmissão e reflexão de um feixe de laser entre o Orbitador de Reconhecimento Lunar (LRO) da NASA e a LRA em Vikram. Medindo o tempo que leva para a luz retornar, os cientistas podem determinar a localização precisa de objetos na lua.

4. Quais são as aplicações potenciais do experimento da LRA?

O experimento da LRA abre novas possibilidades para localizar com precisão alvos na superfície da lua. Essas informações podem ser usadas para determinar com precisão a posição orbital da espaçonave e refinar o quadro geodésico lunar. Também auxilia no estudo da dinâmica, estrutura interna e anomalias gravitacionais da lua.

5. A LRA em Vikram continuará sendo usada para exploração lunar?

Sim, apesar do contratempo da missão Chandrayaan-3, a LRA em Vikram continuará sendo um componente vital para a exploração lunar. Continuará a servir como uma estação geodésica de longo prazo e um marco crítico para missões lunares em andamento e futuras.

Definições dos principais termos ou jargões usados no artigo:

1. Matriz de Laser Retrorefletor (LRA): Um instrumento óptico passivo composto por retrorefletores que refletem a luz de volta para a sua fonte, usado para medir a localização precisa de objetos na superfície da lua.

2. Pontos de referência: Marcadores de referência precisos.

3. Orbitador de Reconhecimento Lunar (LRO): Uma espaçonave da NASA que orbita a lua e coleta dados para a exploração lunar.

4. Medição de alcance a laser: O uso de feixes de laser para medir a distância entre dois pontos.

5. Geodésico: Relativo à medição e representação da superfície da Terra.

6. Polo Sul lunar: O ponto mais ao sul na superfície da lua.

7. Pouso suave: Um pouso controlado sem danos à espaçonave de pouso ou carga útil.

