Usando a Luz para Capturar e Liberar CO2: Uma Abordagem Sustentável para a Captura de Carbono

Para combater o aquecimento global e alcançar as metas climáticas, é crucial não apenas reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas também remover quantidades significativas de CO2 da atmosfera. As tecnologias atuais de captura de carbono são eficazes, porém intensivas em energia e caras. No entanto, pesquisadores da ETH Zurich estão adotando uma abordagem inovadora ao aproveitar o poder da luz.

Liderada pela professora Maria Lukatskaya, a equipe da ETH Zurich desenvolveu um processo que utiliza a luz para capturar e liberar CO2. Os cientistas descobriram que, ao adicionar fotoácidos, moléculas que reagem à luz, a um líquido, eles podem controlar sua acidez. No escuro, o líquido se torna alcalino, permitindo capturar CO2 do ar e formar carbonatos. Quando irradiado com luz, o líquido se torna ácido, fazendo com que os carbonatos se transformem de volta em CO2, que pode ser coletado. O ciclo então se repete, tornando esse método uma solução sustentável e eficiente para a captura de carbono.

Os pesquisadores enfrentaram um desafio com a estabilidade das moléculas de fotoácido na água. Para superar isso, eles implementaram uma mistura de água e um solvente orgânico. Isso não apenas estabilizou as moléculas, mas também permitiu a reversibilidade da troca de acidez. Mantendo as moléculas do fotoácido estáveis e utilizando a mistura de solvente orgânico-água, os pesquisadores conseguiram uma estabilidade de um mês da solução.

Ao contrário de outros processos de captura de carbono que dependem de aquecimento e resfriamento, esse novo método desenvolvido pela ETH Zurich não requer etapas intensivas em energia. Além disso, os pesquisadores descobriram que podiam alternar entre condições alcalinas e ácidas em questão de segundos, tornando o processo de captura e liberação de carbono mais eficiente e rápido do que os sistemas tradicionais baseados em temperatura.

No futuro, a equipe pretende aumentar ainda mais a estabilidade das moléculas de fotoácido e otimizar todo o processo para estar pronto para o mercado. Esta descoberta no uso de acidez controlada pela luz oferece um caminho sustentável e promissor para a captura de carbono, potencialmente revolucionando a forma como combatemos as mudanças climáticas.

Referência: “Solvation-Tuned Photoacid as a Stable Light-Driven pH Switch for CO2 Capture and Release” de Anna de Vries, Kateryna Goloviznina, Manuel Reiter, Mathieu Salanne e Maria R. Lukatskaya, 20 de dezembro de 2023, Chemistry of Materials.

DOI: 10.1021/acs.chemmater.3c02435

